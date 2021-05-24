Правила спасения в Бердске при химической и воздушной атаке: Что делать при сигнале "Внимание всем!" в картинках
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Правила спасения в Бердске при химической и воздушной атаке: Что делать при сигнале "Внимание всем!" в картинках

12:22:385/24/2021Фото: berdsk.nso.ru
0

Правила расписаны для тех, кто находится дома или на работе.

Ежемесячно и ежеквартально проводится плановая проверка готовности местных систем оповещения
Сюжет: Инструкция
Кто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки

Кто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборкиКак сделать флюорографию во вторую волну пандемии в Бердске? Лучше не приходите, заявили медикиЕщё 180 новости

Ежемесячно и ежеквартально проводится плановая проверка готовности местных систем оповещения к выполнению возложенных на них задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как нужно вести себя во время звука сигнала «Внимание всем!» на работе или дома, рассказали в мэрии.



Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
предупреждениесистема оповещениятревогавнимание всем
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Слышали такой сигнал?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Подробный календарь питания на Петров пост-2021 по дням: инфографика
    12:20:20 5/24/2021
    Подробный календарь питания на Петров пост-2021 по дням: инфографика
    В Новосибирске единороссы задумались об электросамокатах
    12:08:00 5/24/2021
    В Новосибирске единороссы задумались об электросамокатах
    В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку
    12:00:20 5/24/2021
    В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку
    БердскКоронавирус в Бердске: Оперштаб обнародовал новые данные о зараженных за сутки на 24 мая 2021
    11:53:41 5/24/2021
    Коронавирус в Бердске: Оперштаб обнародовал новые данные о зараженных за сутки на 24 мая 2021
    БердскНовосибирская птицефабрика приглашает на работу
    11:31:26 5/24/2021
    Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
    Можно ли работать на огороде 24 мая в Мокея Мокрого и какой секрет хранят незабудки?
    11:20:04 5/24/2021
    Можно ли работать на огороде 24 мая в Мокея Мокрого и какой секрет хранят незабудки?
    Главреда Baza Никиту Могутина задержали и увезли в ОВД «Китай-город»
    11:12:25 5/24/2021
    Главреда Baza Никиту Могутина задержали и увезли в ОВД «Китай-город»
    Гороскоп на 25 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:51 5/24/2021
    Гороскоп на 25 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Беременная Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина
    10:19:43 5/24/2021
    Беременная Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина
    Красивейшие открытки с Днем кадровика от дизайнера на 24 мая и короткие поздравления
    9:49:46 5/24/2021
    Красивейшие открытки с Днем кадровика от дизайнера на 24 мая и короткие поздравления