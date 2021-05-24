Правила спасения в Бердске при химической и воздушной атаке: Что делать при сигнале "Внимание всем!" в картинках

Ежемесячно и ежеквартально проводится плановая проверка готовности местных систем оповещения к выполнению возложенных на них задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Как нужно вести себя во время звука сигнала «Внимание всем!» на работе или дома, рассказали в мэрии.