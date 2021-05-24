Главреда Baza Никиту Могутина задержали и увезли в ОВД «Китай-город»
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Главреда Baza Никиту Могутина задержали и увезли в ОВД «Китай-город»

11:12:255/24/2021Фото: Инстаграм Никиты Могутина
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Журналиста отпустили с обещанием прийти в полицейский участок.

Он провел в полиции примерно час

Главного редактора издания Baza Никиту Могутина отпустили из ОВД «Китай-город» после задержания, сообщил он в своем канале в Telegram.

Он рассказал, что провел в полиции примерно час и «вышел под бой Курантов». Могутин пошутил, что за это время он «научился делать шахматы из хлеба и заваривать отличный чифирь».

Журналиста отпустили с обещанием прийти в полицейский участок в понедельник. Тогда же мужчине пообещали сообщить обстоятельства его розыска. Но у издания Baza есть предположения, что это связано с освещением несанкционированных акций протеста в Москве.

Напомним, что Могутина задержали в ночь на понедельник. Правоохранители остановили главреда, когда он ехал на автомобиле и объявили ему, что он проходит по ориентировке.

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полициязадержаниебазаглавред
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