Главреда Baza Никиту Могутина задержали и увезли в ОВД «Китай-город»

Главного редактора издания Baza Никиту Могутина отпустили из ОВД «Китай-город» после задержания, сообщил он в своем канале в Telegram.
Он рассказал, что провел в полиции примерно час и «вышел под бой Курантов». Могутин пошутил, что за это время он «научился делать шахматы из хлеба и заваривать отличный чифирь».
Журналиста отпустили с обещанием прийти в полицейский участок в понедельник. Тогда же мужчине пообещали сообщить обстоятельства его розыска. Но у издания Baza есть предположения, что это связано с освещением несанкционированных акций протеста в Москве.
Напомним, что Могутина задержали в ночь на понедельник. Правоохранители остановили главреда, когда он ехал на автомобиле и объявили ему, что он проходит по ориентировке.