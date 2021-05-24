В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку
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В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку

12:00:205/24/2021Фото: Pixabay.com
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В каком городе произошла драка и что ей предшествовало, не уточняется.

Девочки били мужчину ногами и толкали

В одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором несколько школьниц из Кузбасса напали на бездомного мужчину. Девочки избивали его ногами, толкали, разбили об голову бутылку.

– Мужчина явно был обескуражен и не знал, как ему себя в вести с жестокими малолетками. Он пытался убежать от агрессорш, но удары сыпались одним за другим, – написал автор поста.

На кадрах видно, что три девочки избивают мужчину в лесу: одна из них толкает его в спину, другие школьницы начинают пинать бездомного. После нападавшие разбивают стеклянную бутылку об голову неизвестного.

Город, к котором произошла драка и её причина – неизвестны.

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Откуда такая жестокость у детей?

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