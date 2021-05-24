В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку

В одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором несколько школьниц из Кузбасса напали на бездомного мужчину. Девочки избивали его ногами, толкали, разбили об голову бутылку.
– Мужчина явно был обескуражен и не знал, как ему себя в вести с жестокими малолетками. Он пытался убежать от агрессорш, но удары сыпались одним за другим, – написал автор поста.
На кадрах видно, что три девочки избивают мужчину в лесу: одна из них толкает его в спину, другие школьницы начинают пинать бездомного. После нападавшие разбивают стеклянную бутылку об голову неизвестного.
Город, к котором произошла драка и её причина – неизвестны.