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Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

11:31:265/24/2021
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Свободны вакансии: инженер-прграммист 1С, инженер-наладчик, инженер по технадзору ПТО и др. на Новосибирской птицефабрике.


Производится обучение по специальности ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!


Новосибирской птицефабрике требуются:


-Инженер-программиста 1С, з/п договорная


-Инженер-наладчик, з/п 40000рублей


-Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000рублей


-Инженер по техническому надзору ПТО, з/п 40000рублей


-Моторист АТЦ, з/п 40000рублей


-Рабочие на производство, з/п 37000рублей


-Рабочий колбасного цеха, з/п 35000рублей


-Мастер колбасного цеха, з/п 32000рублей


-Тракторист, з/п 30500рублей


-Водитель( кат. В.С,D), з/п от 30000рублей


-Ветеринарный врач, з/п от 30000рублей


-Комплектовщик, з/п 28000 рублей


-Электрогазосварщик, з/п 27600рублей


-Слесарь КИПиА, з/п 27000рублей


-Менеджер по приему и обработке заказов, з/п 26000рублей


-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, з/п26000-27000рублей


-Подсобный рабочий логистического центра, з/п 25000рублей


-Слесарь-сантехник, з/п 24600рублей


-Бухгалтер, з/п от 24000рублей


-Вакцинатор, з/п 23000рублей


-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, з/п 26000-30000рублей


-Фельдшер, з/п 21000-25000рублей


-Продавец( Линево, ст. Евсино), з/п 20000-22000рублей


-Санитар ветеринарный, з/п 19600рублей


-Слесарь-ремонтник, з/п 19000-22000рублей


-Грузчик, з/п от 18000рублей


-Мастер КИПиА котельной, з/п 18000рублей


-Автомойщик, з/п 16600рублей


Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52


Служебный транспорт,спецодежда, з/п 2 раза в месяц!



Материалы предоставлены пресс-службой НПФ


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вакансииптицефабрикаработа
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