Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Производится обучение по специальности ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!
Новосибирской птицефабрике требуются:
-Инженер-программиста 1С, з/п договорная
-Инженер-наладчик, з/п 40000рублей
-Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000рублей
-Инженер по техническому надзору ПТО, з/п 40000рублей
-Моторист АТЦ, з/п 40000рублей
-Рабочие на производство, з/п 37000рублей
-Рабочий колбасного цеха, з/п 35000рублей
-Мастер колбасного цеха, з/п 32000рублей
-Тракторист, з/п 30500рублей
-Водитель( кат. В.С,D), з/п от 30000рублей
-Ветеринарный врач, з/п от 30000рублей
-Комплектовщик, з/п 28000 рублей
-Электрогазосварщик, з/п 27600рублей
-Слесарь КИПиА, з/п 27000рублей
-Менеджер по приему и обработке заказов, з/п 26000рублей
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, з/п26000-27000рублей
-Подсобный рабочий логистического центра, з/п 25000рублей
-Слесарь-сантехник, з/п 24600рублей
-Бухгалтер, з/п от 24000рублей
-Вакцинатор, з/п 23000рублей
-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, з/п 26000-30000рублей
-Фельдшер, з/п 21000-25000рублей
-Продавец( Линево, ст. Евсино), з/п 20000-22000рублей
-Санитар ветеринарный, з/п 19600рублей
-Слесарь-ремонтник, з/п 19000-22000рублей
-Грузчик, з/п от 18000рублей
-Мастер КИПиА котельной, з/п 18000рублей
-Автомойщик, з/п 16600рублей
Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52
Служебный транспорт,спецодежда, з/п 2 раза в месяц!
Материалы предоставлены пресс-службой НПФ