В Новосибирске единороссы задумались об электросамокатах

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель фракции в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Панфёров обратился с письмом к председателю Горсовета Новосибирска, руководителю депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Дмитрию Асанцеву.
Поводом для письма послужили многочисленные жалобы горожан на электросамокаты. Андрей Панферов считает, что запуск проката этих транспортных средств создает проблемные ситуации на улицах Новосибирска.
- Этот безобидный, на первый взгляд, транспорт вызвал волну ДТП, в том числе с тяжелыми травмами, и, как следствие, справедливое негодование граждан об отсутствии чёткой организации их эксплуатации, - говорит единоросс.
В аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ приводятся неутешительные данные. С 2018 по 2020 год ощутимо увеличилось число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, оснащенных электродвигателем. В частности, всего за 2020 год зарегистрировано 331 происшествие, результатом которых стала гибель 6 человек, еще 347 были ранены.
- Полагаю, что в настоящее время возникла крайняя необходимость начать регулировать не только автомобильное, но и все остальное движение в нашем городе, потому что ходить по нему стало просто опасно. К сожалению, пользователи средств индивидуальной мобильности во время передвижения реально могут убить, как минимум – покалечить граждан (в особой зоне риска - дети и люди пожилого возраста). Нередки случаи передвижения самокатчиков в состоянии алкогольного опьянения, с пассажирами. Законные регламенты ограничения скоростного режима для таких средств индивидуального передвижения, как электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса, сегвеи и тому подобное, отсутствуют, - считает руководитель фракции в Законодательном собрании Новосибирской области.
Андрей Панфёров предложил Дмитрию Асанцеву рассмотреть этот вопрос на очередном заседании фракции «Единая Россия» и выступить по данному вопросу на сессии Совета депутатов города Новосибирска от имени фракции, обозначив непримиримую позицию в отношении сложившейся ситуации, а также выйти с предложениями по её урегулированию.