Все самые мощные молитвы на Троицу: 5 главных молитв на праздник Отца, Сына и Святого Духа
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Все самые мощные молитвы на Троицу: 5 главных молитв на праздник Отца, Сына и Святого Духа

4:20:435/24/2021Фото: Myslo
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В народе считают, что на каждый большой церковный праздник небеса открыты и все мольбы людей бывают обязательно услышанными. Поэтому в Троицу люди молятся о своих самых насущных проблемах.

икона
Считается, что с сошествием Святого Духа любовь Божия пролилась в сердца верующих

Великий праздник Троицы завершает череду пасхальных праздников. В 2021 году это подвижной двунадесятый праздник будет отмечаться 20 июня.

Главной традицией верующих в этот день является посещение храма, где будут проводиться очень красивые службы. С этого дня впервые с периода Великого поста будет совершена большая коленопреклонная молитва. В ней верующие просят Божьей милости и благословения.

В народе считают, что на каждый большой церковный праздник небеса открыты и все мольбы людей бывают обязательно услышанными. Поэтому в Троицу люди молятся о своих самых насущных проблемах.

Праздничная молитва


Молитва об исполнении желания


Молитва о здоровье


Молитва, чтобы бросить курить


Молитва о помощи


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