Все самые мощные молитвы на Троицу: 5 главных молитв на праздник Отца, Сына и Святого Духа

Великий праздник Троицы завершает череду пасхальных праздников. В 2021 году это подвижной двунадесятый праздник будет отмечаться 20 июня.
Главной традицией верующих в этот день является посещение храма, где будут проводиться очень красивые службы. С этого дня впервые с периода Великого поста будет совершена большая коленопреклонная молитва. В ней верующие просят Божьей милости и благословения.
В народе считают, что на каждый большой церковный праздник небеса открыты и все мольбы людей бывают обязательно услышанными. Поэтому в Троицу люди молятся о своих самых насущных проблемах.
Праздничная молитва
Молитва об исполнении желания
Молитва о здоровье
Молитва, чтобы бросить курить
Молитва о помощи