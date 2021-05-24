Исповедь любовницы
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Исповедь любовницы

11:54:285/24/2021
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Никто ваших мужей не хомутает, прости господи...

Не бывает страховки от измен и никто вам никаких гарантий не даст

Ну - с, будем считать это исповедью любовницы... Далеко не всегда есть цель увести чужого мужа из семьи, развалить её и т.п. Бывает цель просто повстречаться, подурачиться и по домам. Женатый чем хорош? Тем, что он не будет призывать к сожительству и браку, у него это все уже итак есть.

Не надо думать, чтО приготовить ему на ужин и завтрак, стирать и гладить его шмотки, лечить детям насморк, делать с ними уроки. Таскать сумки из магазина, наконец, и терпеть его родственников до десятого колена. Никакой ответственности. Ушёл, полы подтёрла, пепельницу вытряхнула, проветрила - и всё! С одинокими такое не прокатывает. Рано или поздно они стараются "пустить корни".

Начиная от требований подробного отчёта о твоем отсутствии и заканчивая делёжкой бюджета и разбрасыванием шмоток. Не успеешь моргнуть, как твое личное гнездышко превращается в ваше совместное жильё. Никто ваших мужей не хомутает, прости господи... Кому нужен потенциальный проблемный алиментщик.

К слову сказать, вы же не следите, что, кому и с какого аккаунта он пишет и куда названивает, когда вас нет рядом. А вот эти все оскорбления, что любовница стопудово гулящая... Не судите по себе.

Если  вы быстренько выскочили за первого попавшегося, чаще по - залёту, то это не значит, что другие такие же. Не бывает страховки от измен и никто вам никаких гарантий не даст. И вместо того чтобы завывать, как на похоронах, лучше подумайте, как вы на этом можете выиграть и какой "козырь" вы имеете на все его будущие претензии к вам.

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изменалюбовница
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