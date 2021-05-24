В Италии с высоты 300 метров канатной дороги рухнула кабина фуникулера. Погибли 14 туристов
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В Италии с высоты 300 метров канатной дороги рухнула кабина фуникулера. Погибли 14 туристов

1:14:555/24/2021Фото: REUTERS / Italian police
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На момент крушения в кабине находились 15 человек, из которых 13 погибли на месте. Двум детям удалось выжить – они были срочно доставлены в больницу Турина. Позже один из них скончался от полученных травм, за жизнь последнего борются врачи.

Погибли не менее 14 человек
Погибли не менее 14 человек

На севере Италии произошла трагедия, в результате которой погибли 14 человек. в том числе ребенок. Как сообщают местные СМИ, с высоты упала кабина канатной дороги, которая поднимает туристов на гору Моттароне. Это произошло из-за того, что оборвался трос.

Кабина фуникулера обрушилась в самой высокой точке подъема. В ней могли находится 40 человек. Кабина упала на заросший лесом склон, сорвавшись с троса примерно за 300 метров до вершины.
На момент крушения в кабине находились 15 человек, из которых 13 погибли на месте. Двум детям удалось выжить – они были срочно доставлены в больницу Турина. Позже один из них скончался от полученных травм, за жизнь последнего борются врачи, говорится в сообщении в Твиттере спасателей.

Спасатели предупредили, что число жертв крушения может быть не окончательным, поскольку никто точно не знает, сколько человек находились в кабине.

Канатная дорога, соединяющая итальянский курортный город Стреза в регионе Пьемонт и вершину горы Моттароне высотой 1491 метр над уровнем моря, была открыта в 1970 году. В последний раз она закрывалась на техобслуживание в 2014 году – тогда плановые работы продлились два года. Во время карантинных ограничений дорога была закрыта и возобновила свою работу совсем недавно.

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италияканатная дорогафуникулер
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