Новые выплаты-2021 на детей в размере 5650 и 10 000 рублей: Можно ли оформить заявление 24 мая на портале "Госуслуги"
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Новые выплаты-2021 на детей в размере 5650 и 10 000 рублей: Можно ли оформить заявление 24 мая на портале "Госуслуги"

1:19:425/24/2021Фото: pixabay.com
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Минтруд готовит разъяснения, Минцифры — инструкции. На новые пособия имеют право родители-одиночки и семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста.

Новые пособия предназначаются семьям с детьми школьного возраста
Сюжет: Все пособия Путина
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Новые выплаты на детей ввели в России с 1 июля 2021 года. Это ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет включительно. Госдума приняла соответствующий закон, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Его будут выплачивать неполным семьям с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума детей, установленного в субъекте РФ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», средний размер нового пособия по стране составляет 5650 рублей.

Единственным родителем, имеющим право на пособие, является тот, кто указан в свидетельстве о рождении ребенка, при условии, что в документе отсутствуют данные о втором родителе или сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, а также в случае, если второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Если в неполной семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка.

Напомним, что выплаты одиноким родителям инициировал Владимир Путин. Президент в апрельском послании Федеральному собранию подчеркнул, что «нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка». Позже в поручении правительству глава государства обозначил начало выплат — 1 июля 2021 года.

«Десятка» один раз

Вторая новая выплата, анонсированная Путиным на 2021 год, это 10 000 рублей. Данное пособие президент поручил выплатить один раз в августе на всех учеников.

«Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», - сказал Путин при оглашении послания Федеральному собранию.

Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал ведомствам отчитаться о разовой выплате 17 августа. Следовательно, до этой даты «десятку» получат все родители школьников. Правда, пока остаются вопросы относительно получателей единовременного пособия — дети в возрасте от 6 до 18 включительно, как было заявлено позже в поручении главы государства правительству, или же только те, кто учится в школе.

Вероятно, уже в самое ближайшее время Минтруд даст разъяснения по всем новым пособиям, и начнется их оформление на портале «Госулуги», где Минцифры опубликует инструкции. На 24 мая 2021 года пока нет возможности подать заявление на выплаты школьникам и детям из неполных семей. Но время еще есть. Родителям стоит набраться терпения.

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