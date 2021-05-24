Медики удаляют глаза и носы заболевшим "черной плесенью" в Индии

В Индии начала распространяться новая опасная болезнь. Еще месяц назад жители безуспешно пытались справиться с коронавирусом — заболевших было столько, что мест в больницах не хватало, а трупы умерших от китайского вируса приходилось сжигать прямо на улице. Теперь же к ковиду добавилась и так называемая «черная плесень» - мукормикоз. Это серьезное осложнение после коронавируса, которое вызывает обычный грибок. Он поражает глаза, нос и органы дыхания. Больше чем у половины зараженных пришлось удалить один или оба глаза для того, чтобы спасти им жизнь. Даже своевременное лечение не дает 100% гарантии выздоровления — 50% зараженных скончались даже не смотря на оказанную помощь.
Так, один из жителей Индии рассказал, что стал чувствовать сильную головную боль, позже у него опух глаз. Только через 10 дней он пришел к врачу. Медик принял решение удалить ему носовые пазухи и один глаз, чтобы инфекция не добралась до мозга.
Отметим, что в группу риска попадают не только болеющие и переболевшие коронавирусом, но и те, кто страдает диабетом.