Медики удаляют глаза и носы заболевшим "черной плесенью" в Индии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Медики удаляют глаза и носы заболевшим "черной плесенью" в Индии

1:34:245/24/2021,Юлия ВиноградоваФото: pixabay.com
0

Больше чем у половины зараженных пришлось удалить один или оба глаза для того, чтобы спасти им жизнь. Даже своевременное лечение не дает 100% гарантии выздоровления — 50% зараженных скончались даже не смотря на оказанную помощь.

Новая смертельная инфекция расползается по Индии

В Индии начала распространяться новая опасная болезнь. Еще месяц назад жители безуспешно пытались справиться с коронавирусом — заболевших было столько, что мест в больницах не хватало, а трупы умерших от китайского вируса приходилось сжигать прямо на улице. Теперь же к ковиду добавилась и так называемая «черная плесень» - мукормикоз. Это серьезное осложнение после коронавируса, которое вызывает обычный грибок. Он поражает глаза, нос и органы дыхания. Больше чем у половины зараженных пришлось удалить один или оба глаза для того, чтобы спасти им жизнь. Даже своевременное лечение не дает 100% гарантии выздоровления — 50% зараженных скончались даже не смотря на оказанную помощь.

Так, один из жителей Индии рассказал, что стал чувствовать сильную головную боль, позже у него опух глаз. Только через 10 дней он пришел к врачу. Медик принял решение удалить ему носовые пазухи и один глаз, чтобы инфекция не добралась до мозга.

Отметим, что в группу риска попадают не только болеющие и переболевшие коронавирусом, но и те, кто страдает диабетом.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
индиязараженные коронавирусомчерная плесень
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Стоит ли опасаться "черной плесени" в России?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНовые выплаты-2021 на детей в размере 5650 и 10 000 рублей: Можно ли оформить заявление 24 мая на портале "Госуслуги"
    1:19:42 5/24/2021
    Новые выплаты-2021 на детей в размере 5650 и 10 000 рублей: Можно ли оформить заявление 24 мая на портале "Госуслуги"
    В Италии с высоты 300 метров канатной дороги рухнула кабина фуникулера. Погибли 14 туристов
    1:14:55 5/24/2021
    В Италии с высоты 300 метров канатной дороги рухнула кабина фуникулера. Погибли 14 туристов
    БердскСтали известны новые подробности ДТП с 17-летним мопедистом у ТЦ "Орбита" в Бердске
    12:38:31 5/24/2021
    Стали известны новые подробности ДТП с 17-летним мопедистом у ТЦ "Орбита" в Бердске
    После выступления Манижы на "Евровидении-2021" жюри от Украины потребовало изменить правила конкурса
    12:36:06 5/24/2021
    После выступления Манижы на "Евровидении-2021" жюри от Украины потребовало изменить правила конкурса
    БердскПравила спасения в Бердске при химической и воздушной атаке: Что делать при сигнале "Внимание всем!" в картинках
    12:22:38 5/24/2021
    Правила спасения в Бердске при химической и воздушной атаке: Что делать при сигнале "Внимание всем!" в картинках
    Подробный календарь питания на Петров пост-2021 по дням: инфографика
    12:20:20 5/24/2021
    Подробный календарь питания на Петров пост-2021 по дням: инфографика
    В Новосибирске единороссы задумались об электросамокатах
    12:08:00 5/24/2021
    В Новосибирске единороссы задумались об электросамокатах
    В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку
    12:00:20 5/24/2021
    В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку
    БердскКоронавирус в Бердске: Оперштаб обнародовал новые данные о зараженных за сутки на 24 мая 2021
    11:53:41 5/24/2021
    Коронавирус в Бердске: Оперштаб обнародовал новые данные о зараженных за сутки на 24 мая 2021
    БердскНовосибирская птицефабрика приглашает на работу
    11:31:26 5/24/2021
    Новосибирская птицефабрика приглашает на работу