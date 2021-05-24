Люлька с четырьмя строителями рухнула с высоты в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Люлька с четырьмя строителями рухнула с высоты в Новосибирске

2:37:545/24/2021Фото: АСТ 54
0

По предварительным данным, у конструкции отказал мотор, который отвечает за подъем и спуск.

4 строителя упали вместе в люлькой с высоты в Новосибирске

Страшное ЧП произошло сегодня, 24 мая, в Новосибирске. Там, на стройке на улице Кропоткина, 130\6 с высоты рухнула строительная люлька с рабочими. По предварительным данным, причина ЧП в отказе мотора, который отвечает за подъем и спуск люльки. Об этом сообщается в паблике Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» социальной сети Вконтакте.

Также по словам одного из подписчиков, у одного из строителей сломан позвоночник, у второго перелом шеи, ноги и ключицы — они оба в тяжелом состоянии. Их увезли в больницу на карете Скорой помощи. Еще один строитель также получил травмы, но в данный момент он дожидается медиков. Еще один пострадавший находится на месте ЧП — как сообщает подписчик паблика со ссылкой на медиков, его пока нельзя транспортировать — слишком тяжелые травмы.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что информация по данному инциденту уточняется.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пострадали людиЧП на стройкерухнула люлька с рабочими
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто должен отвечать за подобные происшествия на стройках?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь на зачатие мальчика с 1 по 15 июня 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    2:20:18 5/24/2021
    Лунный календарь на зачатие мальчика с 1 по 15 июня 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    БердскНовая забава в Бердске: Дети на самокатах выезжают на дорогу перед носом автомобилей. Смотрите видео
    2:18:04 5/24/2021
    Новая забава в Бердске: Дети на самокатах выезжают на дорогу перед носом автомобилей. Смотрите видео
    Подросток вырыл себе подземное жилье после ссоры с матерью из-за пиджака
    1:57:01 5/24/2021
    Подросток вырыл себе подземное жилье после ссоры с матерью из-за пиджака
    Андрей Травников посмотрел фильм Эдуарда Петрова об уголовном деле против дорожников и предложил скандалить
    1:40:35 5/24/2021
    Андрей Травников посмотрел фильм Эдуарда Петрова об уголовном деле против дорожников и предложил скандалить
    Медики удаляют глаза и носы заболевшим "черной плесенью" в Индии
    1:34:24 5/24/2021
    Медики удаляют глаза и носы заболевшим "черной плесенью" в Индии
    БердскНовые выплаты-2021 на детей в размере 5650 и 10 000 рублей: Можно ли оформить заявление 24 мая на портале "Госуслуги"
    1:19:42 5/24/2021
    Новые выплаты-2021 на детей в размере 5650 и 10 000 рублей: Можно ли оформить заявление 24 мая на портале "Госуслуги"
    В Италии с высоты 300 метров канатной дороги рухнула кабина фуникулера. Погибли 14 туристов
    1:14:55 5/24/2021
    В Италии с высоты 300 метров канатной дороги рухнула кабина фуникулера. Погибли 14 туристов
    БердскСтали известны новые подробности ДТП с 17-летним мопедистом у ТЦ "Орбита" в Бердске
    12:38:31 5/24/2021
    Стали известны новые подробности ДТП с 17-летним мопедистом у ТЦ "Орбита" в Бердске
    После выступления Манижы на "Евровидении-2021" жюри от Украины потребовало изменить правила конкурса
    12:36:06 5/24/2021
    После выступления Манижы на "Евровидении-2021" жюри от Украины потребовало изменить правила конкурса
    БердскПравила спасения в Бердске при химической и воздушной атаке: Что делать при сигнале "Внимание всем!" в картинках
    12:22:38 5/24/2021
    Правила спасения в Бердске при химической и воздушной атаке: Что делать при сигнале "Внимание всем!" в картинках