Люлька с четырьмя строителями рухнула с высоты в Новосибирске

Страшное ЧП произошло сегодня, 24 мая, в Новосибирске. Там, на стройке на улице Кропоткина, 130\6 с высоты рухнула строительная люлька с рабочими. По предварительным данным, причина ЧП в отказе мотора, который отвечает за подъем и спуск люльки. Об этом сообщается в паблике Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» социальной сети Вконтакте.
Также по словам одного из подписчиков, у одного из строителей сломан позвоночник, у второго перелом шеи, ноги и ключицы — они оба в тяжелом состоянии. Их увезли в больницу на карете Скорой помощи. Еще один строитель также получил травмы, но в данный момент он дожидается медиков. Еще один пострадавший находится на месте ЧП — как сообщает подписчик паблика со ссылкой на медиков, его пока нельзя транспортировать — слишком тяжелые травмы.
Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что информация по данному инциденту уточняется.