Неожиданные способы помочь детям увидеть Библию реальны

Однажды я повела группу детей в местный зоопарк. Маленькая семилетняя девочка все просила показать жирафов. Когда мы наконец подошли к выставке жирафов, она посмотрела на них и сказала: «Это нереально!»
В современном мире так много шоу, в которых нереальные вещи кажутся реальными, что детям часто трудно отличить, что реально, а что нет.
Как ребенку поверить в БиблиюБольшой вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы дети в нашем классе не думали, что мы рассказываем хорошие истории, - как нам передать тот факт, что Бог реален, и истории в Библии тоже реальны?
Что главное в изучении библииГлавное - пробудить воображение детей в вашем служении, вовлекая их в процесс. Можно надеяться, что эта искра зажжет в них огонь желания познать Слово Божье на более глубоком уровне. И что вполне логично, для обучения детей Словом Божьим, вам понадобится библия для детей. Давайте рассмотрим советы о том, как зажечь искру в вашем классе.
Попросите детей помочь вам учитьВовлеките свой класс как активных участников в изучение Библии. Им не нужно сидеть тихо все время, пока вы ведете - в любом случае, в зависимости от ваших детей, это было бы совершенно нереально. Пусть студенты изучают Библию и сами осознают ее реальность.
- Расскажите начало библейской истории, а затем пусть дети узнают конец самостоятельно.
- Попросите их найти интересный факт о культуре того времени. Имейте под рукой некоторые справочные материалы по библейской археологии (идеи см. Ниже).
- Попросите их посмотреть на карту, чтобы увидеть, где произошла история. (Вы можете найти бесплатные библейские карты в Интернете или взять набор плакатов для удобного отображения.)
- Если вы разрешаете использование устройств в классе, попросите их поискать в Интернете фотографии того, как это место может выглядеть сегодня.
Инструменты, которые помогают детям увидеть БиблиюВы обнаружите, что если у детей есть инструменты и возможность попрактиковаться в чтении Библии и исследовательских навыков в церкви, эти уроки будут им запоминаться еще долго после окончания вашего урока.
Это ценные уроки, которые помогут им понять не только реальность Библии, но также, кто такой Бог и план для них.