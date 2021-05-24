Неожиданные способы помочь детям увидеть Библию реальны
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Неожиданные способы помочь детям увидеть Библию реальны

2:28:575/24/2021Фото: dobrakniga.com
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Увлекайте детей и пробуждайте их воображение! Это проще, чем вы думаете.

библия для детей
Библия в пересказе для детей

Однажды я повела группу детей в местный зоопарк. Маленькая семилетняя девочка все просила показать жирафов. Когда мы наконец подошли к выставке жирафов, она посмотрела на них и сказала: «Это нереально!»

В современном мире так много шоу, в которых нереальные вещи кажутся реальными, что детям часто трудно отличить, что реально, а что нет.

Как ребенку поверить в Библию

Большой вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы дети в нашем классе не думали, что мы рассказываем хорошие истории, - как нам передать тот факт, что Бог реален, и истории в Библии тоже реальны?

Что главное в изучении библии

Главное - пробудить воображение детей в вашем служении, вовлекая их в процесс. Можно надеяться, что эта искра зажжет в них огонь желания познать Слово Божье на более глубоком уровне. И что вполне логично, для обучения детей Словом Божьим, вам понадобится библия для детей. Давайте рассмотрим советы о том, как зажечь искру в вашем классе.

Попросите детей помочь вам учить

Вовлеките свой класс как активных участников в изучение Библии. Им не нужно сидеть тихо все время, пока вы ведете - в любом случае, в зависимости от ваших детей, это было бы совершенно нереально. Пусть студенты изучают Библию и сами осознают ее реальность.

  • Расскажите начало библейской истории, а затем пусть дети узнают конец самостоятельно.
  • Попросите их найти интересный факт о культуре того времени. Имейте под рукой некоторые справочные материалы по библейской археологии (идеи см. Ниже).
  • Попросите их посмотреть на карту, чтобы увидеть, где произошла история. (Вы можете найти бесплатные библейские карты в Интернете или взять набор плакатов для удобного отображения.)
  • Если вы разрешаете использование устройств в классе, попросите их поискать в Интернете фотографии того, как это место может выглядеть сегодня.

Инструменты, которые помогают детям увидеть Библию

Вы обнаружите, что если у детей есть инструменты и возможность попрактиковаться в чтении Библии и исследовательских навыков в церкви, эти уроки будут им запоминаться еще долго после окончания вашего урока.

Это ценные уроки, которые помогут им понять не только реальность Библии, но также, кто такой Бог и план для них.

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библия для детей
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