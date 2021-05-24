Когда станут известны результаты общественной экологической экспертизы полигона ТКО у кладбища Бердска, рассказываем
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Когда станут известны результаты общественной экологической экспертизы полигона ТКО у кладбища Бердска, рассказываем

3:10:545/24/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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По закону эксперты должны управиться в 30-дневный срок.

Никакого строительства на месте полигона сейчас не ведется
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Свалочный репортаж в мае 2021: Строят или нет новый полигон ТКО у кладбища Бердска?Когда начнется общественная экспертиза строящегося полигона ТКО у кладбища Бердска, стало известноЕщё 219 новости

Эксперты некоммерческого партнерства «ЭМАССерт» приступили к изучению проекта строящегося полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила руководитель организации «Зеленый патруль» Светлана Рябоконь в понедельник, 24 мая.

По словам общественницы, экспертиза началась некоторое время назад и к настоящему времени уже в высокой степени готовности. Тем не менее, конкретных сроков эксперты «ЭМАССерт» не называют.

- Экспертиза проводится. Скоро будет результат, - цитирует Светлана ответ компании.

Напомним, как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», необходимые документы директор ООО «Полигон» Денис Шалдов оперативно предоставил еще в марте, однако из-за высокой загруженности экспертиза долго не могла начаться. Иначе эксперты бы не уложились в отведенный законом 30-дневный срок.

Стоимость экспертизы составит около 100 тыс. руб. Деньги на нее собирали совместно участники «Зеленого патруля» и редакция «Курьер. Среда. Бердск». По словам общественников, аванс экспертам перечислили после начала работы. Вторую часть оплаты они получат по ее результатам.

Напомним, что в нескольких километрах от границ Бердска, на территории Искитимского района, может появиться мусорный полигон ТКО. Директором ООО «Полигон» является Денис Шалдов. В летний период работы на объекте производились, но стройка была временно заморожена.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что за ходом экспертизы следят и владельцы аэродрома «Бердск-центральный», СибНИА им. Чаплыгина. Замдиректора СибНИА Олег Лебедев пояснил журналистам, что институт может отозвать свое согласование свалки, если окажется что она будет открытой, а не закрытой, как обещал представитель застройщика.

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