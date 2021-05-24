В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета, на котором летел Роман Протасевич

Власти Белоруссии создали комиссию по расследованию обстоятельств посадки самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Об этом сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций республики 24 мая. Напомним, основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича 23 мая задержали в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета.
- Создана комиссия по расследованию ситуации. Обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время, - сообщили в ведомстве.
Перед вылетом из Афин бывший главред NEXTA упоминал, что заметил за собой слежку.
Роман отметил, что в аэропорту к нему проявлял «нездоровое внимание» неизвестный мужчина, который также пытался снять на камеру документы Протасевича, после развернулся и ушёл.
Уточним, что Telegram-канал продолжает работать в прежнем режиме.
- Это наша миссия и долг — нести правду и бороться со злом, творящим в нашей стране абсолютный террор, — говорится в сообщении.
Девушку главреда также задержали в Минске.