В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета, на котором летел Роман Протасевич
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В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета, на котором летел Роман Протасевич

3:52:545/24/2021Фото: airlines-inform.ru
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Обстоятельства обещают обнародовать в ближайшее время.

Boeing 737-800 эксплуатируется в авиакомпаниях с апреля 1998 г. и продолжает производиться серийно

Власти Белоруссии создали комиссию по расследованию обстоятельств посадки самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Об этом сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций республики 24 мая. Напомним, основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича 23 мая задержали в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета.

- Создана комиссия по расследованию ситуации. Обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время, - сообщили в ведомстве.

Перед вылетом из Афин бывший главред NEXTA упоминал, что заметил за собой слежку.

Роман отметил, что в аэропорту к нему проявлял «нездоровое внимание» неизвестный мужчина, который также пытался снять на камеру документы Протасевича, после развернулся и ушёл.

Уточним, что Telegram-канал продолжает работать в прежнем режиме.

- Это наша миссия и долг — нести правду и бороться со злом, творящим в нашей стране абсолютный террор, — говорится в сообщении.

Девушку главреда также задержали в Минске.

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самолетбелоруссияпринудительная посадка
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