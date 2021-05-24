"Сбер" анонсировал сервис для долгосрочного каршеринга
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"Сбер" анонсировал сервис для долгосрочного каршеринга

3:56:035/24/2021Фото: pixabay.com
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Сервис позволит физическим лицам брать в долгосрочную аренду автомобили — на срок от шести месяцев до трех лет.

До конца 2021 года в аренду будут предоставляться 2–3 тыс. автомобилей

«Сбер» запустил сервис по долгосрочной аренде автомобилей для граждан. За текущий год он планирует привлечь 2–3 тыс. клиентов, а в 2025 году сдать в аренду 30 тыс. машин и получить выручку до ₽25 млрд, сообщает РБК.

«Сбербанк Лизинг» и сервис для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» 24 мая запускают проект «СберАвтоподписка», который позволит физическим лицам брать в долгосрочную аренду автомобили — от шести месяцев до трех лет.

- Сейчас тренд перехода от владения к пользованию автомобилем, именно поэтому мы создали продукт «СберАвтоподписка» и выводим его на рынок, — отметил гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров. Он добавил, что эта услуга для тех клиентов, которые хотят пользоваться всегда новым автомобилем и иметь возможность его менять перед истечением гарантийного срока или после появления новых моделей.

Рынок долгосрочной аренды автомобилей, или автомобилей по подписке только зарождается в России. Сейчас на нем начинают работать крупные автопроизводители. Так, в октябре 2019 года подобный сервис с подпиской на месяц и на год запустила компания Hyundai. С лета того же года услугу развивает и Volvo. Долгосрочные подписки в стране действуют на автомобили еще пяти производителей — Kia, Genesis, Škoda, Audi и УАЗ.

Компания считает, что до конца текущего года в аренду будут предоставляться 2–3 тыс. автомобилей (в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге), в следующем году — 5 тыс.

К 2025 году сервис планирует расширить парк автомобилей до 30 тыс. экземпляров. К тому моменту сервис должен начать работать и в других городах страны. Сейчас в парке клиентов-юрлиц лизинговой «дочки» «Сбера» 57,5 тыс. единиц автотранспорта, из них легковых автомобилей — 23,1 тыс.

«Сбер» рассчитывает, что «СберАвтоподписка» заработает к 2025 году около 24–25 млрд руб. (включает арендные платежи и доходы от продажи автомобилей на вторичном рынке).

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