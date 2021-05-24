Хватает ли Бердску одной водовозки, ответил новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин
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Хватает ли Бердску одной водовозки, ответил новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин

4:08:325/24/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Специализированная машина для подвоза воды в городе всего одна, но большего и не надо, считают в КБУ.

Единственной машины хватит в ситуации, когда без воды остались один-два дома

Проблема подвоза воды во время аварийных отключений водоснабжения стоит достаточно остро, учитывая степень изношенности коммуникаций. По данным МУП «КБУ» сегодня водопровод Бердска изношен на 78%. При этом предприятие имеет всего одну автоцистерну для снабжения горожан, оставшихся без важной коммунальной услуги. Из недавнего — отключение домов на улице Ломоносова в апреле.

В такое время на помощь горожанам спешит единственная в городе водовозка, которая отправляется и к частным домам, и к кварталам многоэтажек. Не удивительно, что многие бердчане относятся к ней очень скептически и требуют закупить больше спецмашин для снабжения города на случай экстренной ситуации. Впрочем, директор КБУ с ними не соглашается.

- Спецмашина для доставки питьевой воды у нас одна и больше нам не надо. Если произойдет событие серьезного масштаба, то нас и десять машин не спасут, а с отключениями в одном доме на несколько часов и одна справится. Я верю в наш коллектив и в то, что до такого масштабного события мы не доживем. Сегодня можно купить эти десять водовозок и они будут стоять, но с какой целью? Деньги омертвили, техника будет стоять, а у предприятия — расти долг. Техника и деньги должны работать, потому что иначе это уже мертвый груз, - заявил Анатолий Пронюшкин в интервью «Курьер. Среда. Бердск».

Между тем главной альтернативе водовозке, уличным колонкам, в ближайшие годы может прийти конец. Ранее директор КБУ заявил, что намерен бороться с большим количеством колонок, вода в которых тратится безо всякого учета и является для предприятием серьезным источником убытков.

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