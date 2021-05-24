Хватает ли Бердску одной водовозки, ответил новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин

Проблема подвоза воды во время аварийных отключений водоснабжения стоит достаточно остро, учитывая степень изношенности коммуникаций. По данным МУП «КБУ» сегодня водопровод Бердска изношен на 78%. При этом предприятие имеет всего одну автоцистерну для снабжения горожан, оставшихся без важной коммунальной услуги. Из недавнего — отключение домов на улице Ломоносова в апреле.
В такое время на помощь горожанам спешит единственная в городе водовозка, которая отправляется и к частным домам, и к кварталам многоэтажек. Не удивительно, что многие бердчане относятся к ней очень скептически и требуют закупить больше спецмашин для снабжения города на случай экстренной ситуации. Впрочем, директор КБУ с ними не соглашается.
- Спецмашина для доставки питьевой воды у нас одна и больше нам не надо. Если произойдет событие серьезного масштаба, то нас и десять машин не спасут, а с отключениями в одном доме на несколько часов и одна справится. Я верю в наш коллектив и в то, что до такого масштабного события мы не доживем. Сегодня можно купить эти десять водовозок и они будут стоять, но с какой целью? Деньги омертвили, техника будет стоять, а у предприятия — расти долг. Техника и деньги должны работать, потому что иначе это уже мертвый груз, - заявил Анатолий Пронюшкин в интервью «Курьер. Среда. Бердск».
Между тем главной альтернативе водовозке, уличным колонкам, в ближайшие годы может прийти конец. Ранее директор КБУ заявил, что намерен бороться с большим количеством колонок, вода в которых тратится безо всякого учета и является для предприятием серьезным источником убытков.