Овечкин отказался играть за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сможет играть за сборную России на чемпионате мира из-за множественных повреждений, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Прошлой ночью «Вашингтон» уступил «Бостону» со счетом 1:3 и завершил борьбу за Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне Овечкин набрал 42 очка в 45 встречах регулярного чемпионата и четыре очка в пяти матчах плей-офф. Из-за повреждений хоккеист пропустил 14 игр.
Сборная России после двух выигранных матчей занимает первую строчку таблицы группы. Она набрала шесть очков после игры с Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).
Сегодня наши хоккеисты сыграют с командой Словакии (начало — 16:15 мск).
Чемпионат мира завершится 6 июня.