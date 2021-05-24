Овечкин отказался играть за сборную России на чемпионате мира по хоккею
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Овечкин отказался играть за сборную России на чемпионате мира по хоккею

4:16:335/24/2021Фото: flickr.com
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Хоккеист не сможет сыграть за сборную из-за большого количества повреждений.

Сборная России после двух матчей располагается на первой строчке таблицы группы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сможет играть за сборную России на чемпионате мира из-за множественных повреждений, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Прошлой ночью «Вашингтон» уступил «Бостону» со счетом 1:3 и завершил борьбу за Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне Овечкин набрал 42 очка в 45 встречах регулярного чемпионата и четыре очка в пяти матчах плей-офф. Из-за повреждений хоккеист пропустил 14 игр.

Сборная России после двух выигранных матчей занимает первую строчку таблицы группы. Она набрала шесть очков после игры с Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

Сегодня наши хоккеисты сыграют с командой Словакии (начало — 16:15 мск).

Чемпионат мира завершится 6 июня.

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хоккейовечкинсборнаячемпионат мира
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