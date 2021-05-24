Жена депутата под Омском сняла порно со школьницами. Видео оказались в Сети

По информации следственного комитета области, на 23-летнюю жительницу Омского района заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 134 УК РФ (действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), сообщает НГС55. Дело находится на этапе расследования.
Следствие уточняет, что в декабре 2020 года девушка не раз совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Она снимала процесс на видео, которое после выкладывала в соцсети.
В настоящий момент опрашивают потерпевших и проводят психолого-психиатрическую экспертизу. Правоохранители проводят и другие следственные действия. Также они изучают видеоматериалы, которые могут помочь идентифицировать всех причастных к преступлению лиц.
Пока идет следствие подсудимая находится по под домашним арестом, так как у неё двое малолетних детей.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Покровка Омского района, а обвиняемая является женой одного из местных депутатов. По неофициальным данным, речь идет о чиновнике, который был избран в действующий созыв районного совета при поддержке КПРФ.