Агрессивное Обское море смывает Бердск: Сделают набережную или заложат высокие берега бутовым камнем?

11 населенных пунктов по берегам Обского моря под угрозой разрушения берегов. По оценкам экологов, в самых уязвимых участках каждый год Новосибирское водохранилище размывает по 5-10 метров суши, под угрозой разрушения берегов находятся 11 населенных пунктов, в том числе Бердск с его лесами. По информации Верхне-обского бассейнового управления, общая протяженность берега Обского моря составляет 800 км, а укреплены лишь 20 км.
Несмотря на то, что Новосибирская ГЭС увеличивает с каждым днем сброс воды, в Бердске вода еще далеко от берега. Сейчас полностью обнажен участок (клиф) от высоких берегов у пляжа "На камнях" до Бердской косы. Но скоро водохранилище заполнится и вода снова будет разрушать бердский берег, по кромке которого растет лес. Он, падающий в море и становится топляком, который превращает Бердский залив в "деревянное море" из топляка, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Ситуация, при которой воды становится все больше, а леса все меньше, похожа на экологическую катастрофу. Для ее предотвращения требуются миллиарды денег. В федеральные программы по укреплению берегов Обское море попадает далеко не каждый год.
Эколог Александр Дубынин рассказал tcm10.ru, даже небольшие защитные сооружения стабилизируют берег.
-Здесь несколько способов мы видим. Большой бутовый камень создает такую тень по отношению к берегу, напротив него берег более пологий, более стабилизированный, зарос растительностью и уже не размывается. А буквально рядом заливчик открытый и здесь происходит активная переработка, - отметил эксперт.
Проблема разрушения берегов характерна для большинства водохранилищ равнинного типа. Песчаные почвы очень легко уходят в воду. 80 километров берега в границах 11-ти населенных пунктов области (Новосибирск и Бердск в том числе) уже требуют срочных мер. Сейчас решается вопрос о выделении федеральных средств для укрепления берега в селах Красный Яр и Береговое. Необходимый объем финансирования только в этих двух точках - 400 миллионов рублей. Более дешевых вариант укрепления берега собираются испытать вдоль лесных участков, сообщил Василий Борисенко, руководитель Верхне-обского бассейнового управления
-В этом году скорее всего мы приступим к выполнению мероприятий некапитального характера по стабилизации берегов. Путем намыва участков вдоль береговых линий со стороны водохранилища. Здесь задача тройная получается, решаем три вопроса - поддерживаем регулирующую емкость водохранилища, стабилизируем берег и препятствуем попаданию продуктов переработки в водохранилище, - сообщил Борисенко.
Специалисты намерены таким способом стабилизировать берег на одном из участков хотя бы на три года. Проект берегоукрепления так называемого бердского клифа давно готов, но экспертного заключения нет до сих пор. Часть экспертов настаивает на значительном удорожании проекта.
Андрей Даниленко, министр экологии и природных ресурсов Новосибирской области, рассказал, что нужно укрепить бердский участок. В проектное решение, по его словам, было заложено укрепление откоса клифа ровно на высоту клифа, даже если в штормовой ветер вода будет перехлестывать, она за ним оставит все, что она за собой несет. Эксперты сочли, что это не совсем правильное решение, по их мнению высота шпунта должны быть гораздо выше.
Сделать набережную в лесу или просто укрепить берег на высоту обрыва? Сейчас аргументы сторон рассматривают в суде. Все это время лес постепенно уплывает в море.