Турция хочет возобновить авиасообщение с курортными зонами из России

Турция предложила России применить модель безопасного туризма, которая используется в отношениях с Германией — возобновление перелетов на курорты, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам политика, в основном туристы летят в Бодрум, Анталию и Измир.
"Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "все включено", — сказал Эрсой.
По словам министра, такая схема очень хорошо работает с германскими туристами. Также предлагается действовать и с российским партнерами — можно сначала восстановить перелеты до мест отдыха, а потом начинать расширять, если того пожелают российские власти.
"Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им", — добавил Эрсой.
С 15 мая по 1 июня Россия приостановила авиасообщение между странами из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Турции. В настоящее время в стране за сутки заражается не больше 8 тысяч человек — это минимальные показатели за последние три месяца, пишут РИА Новости.