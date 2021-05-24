Турция хочет возобновить авиасообщение с курортными зонами из России
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Турция хочет возобновить авиасообщение с курортными зонами из России

7:03:475/24/2021Фото: Интерфакс-Туризм
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Турецкие власти предлагают России безопасную схему. Такая практика уже используется в отношениях с Германией.

Турция предлагает начать перелеты к курортам страны

Турция предложила России применить модель безопасного туризма, которая используется в отношениях с Германией — возобновление перелетов на курорты, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам политика, в основном туристы летят в Бодрум, Анталию и Измир.

"Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "все включено", — сказал Эрсой.

По словам министра, такая схема очень хорошо работает с германскими туристами. Также предлагается действовать и с российским партнерами — можно сначала восстановить перелеты до мест отдыха, а потом начинать расширять, если того пожелают российские власти.
"Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им", — добавил Эрсой.

С 15 мая по 1 июня Россия приостановила авиасообщение между странами из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Турции. В настоящее время в стране за сутки заражается не больше 8 тысяч человек — это минимальные показатели за последние три месяца, пишут РИА Новости.

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