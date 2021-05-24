СК возбудил уголовное дело после падения с высоты люльки с рабочими на стройке Новосибирска

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ после того, как рабочие пострадали на стройке, сообщили вечером 24 мая в региональном управлении СКР.
Заельцовский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в понедельник днем в ходе монтажа конструкций балкона на строительном объекте жилого комплекса «Князь Кропоткин» по ул. Кропоткина в Новосибирске вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находилось трое рабочих.
В результате падения конструкции и ударе о землю строители получили травмы разной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу.
"На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, производятся допросы свидетелей произошедшего, назначены экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств", - уточнили в СК.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в прокуратуре Новосибирской области, один из троих пострадавших находится в тяжелом состоянии. Двое из получивших травму строителей находятся в больнице №25. Известно, что у одного из них сломан позвоночник, у второго перелом шеи, ноги и ключицы.
- Прокуратура оценит соблюдение законодательства об охране труда, техники безопасности при ведении строительно – монтажных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проводимой в настоящее время правоохранительными органами уголовно-процессуальной проверки взяты в прокуратуре на контроль, - сообщили в ведомстве.