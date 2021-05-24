Шокирующие признания Лолиты: Она изменяла Цекало с бандитом
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Шокирующие признания Лолиты: Она изменяла Цекало с бандитом

8:49:365/24/2021Фото: Wikimedia Commons
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Лолита Милявская и Александр Цекало в 90-х годах прославились как кабаре-дуэт "Академия", позже оказалось, что они женаты. Семейная жизнь артистов была далеко не идеальной.

Лолита призналась, что изменяла Цекало, когда была замужем

12 лет жизни провели в браке Лолита Милявская и Александр Цекало, которых в 90-е знали как кабаре-дуэт "Академия". Певица рассказала, что в последние годы совместной жизни их брак трещал по швам.

Лолита вспоминает о том, что в этот период жизни у нее был бурный роман с бандитом, которого она безумно любила. Об этом она призналась в программе «50 вопросов» на онлайн-канале «Макарена».

"Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой", - призналась певица.

По словам артистки, любовник ее поддерживал, долго добивался и всегда хвалил, в то время как муж говорил, что она «тысяча первая певица» не нужная никому. Лолита старалась не думать о том, чем занимался ее возлюбленный. По ее словам, дочь Ева родилась не от мужа.

Певица ушла к любовнику, но построить настоящую семью ей не удалось, так как его вскоре застрелили. Для Лолиты это стало трагедией. В измене мужу она призналась уже позже.

В 2010 году Милявская и Цекало расстались, проведя вместе 12 лет. Для Александра это был уже третий брак, в который он вступил для того, чтобы узаконить Еву, рожденную от другого мужчины.

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