Календарь дачника на 25 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

25 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион. Процент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 19:30, а закат в 03:42.
Хронология лунных дней
- 14 лунный день c 17:52 24.05.2021 по 19:30 25.05.2021
- 15 лунный день c 19:30 25.05.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Скорпион (+)
Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.
Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.
Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.
Благоприятно в скорпионе:
- замачивание семян;
- посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;
- знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);
- посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;
- прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.
Возможно:
- прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;
- покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;
- закладка компоста;
- уборка на длительное хранение вершков;
- заготовка листьев лекарственных растений;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в скорпионе посев и посадка культур:
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;
- комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.
Не благоприятно в скорпионе:
- пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;
- обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;
- выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;
- выпечка.
14 лунный день (+)
25 мая 2021 года в 12:00 — 14 лунный день. Один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде, борьбе с препятствиями с привлечением больших ресурсов. Этот день располагает к началу новых дел в огороде и саду.
Полнолуние уже близко, Луна стремится к своему максимуму, так же как и ее сила притяжения, а вместе с ней растет жизненная активность растений, которые вытягивают из почвы влагу и микроэлементы.
Рекомендуется в 14 лунный день:
- полив и подкормка;
- работа с землей, пересадка, посадка культур;
- уборка урожая.
Не рекомендуется в 14 лунный день:
- обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Источник: mirkosmosa.ru