Календарь дачника на 25 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь дачника на 25 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:205/25/2021Фото: pixabay
0

Один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде.

Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде

25 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака СкорпионПроцент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 19:30, а закат в 03:42.

Хронология лунных дней


  • 14 лунный день c 17:52 24.05.2021 по 19:30 25.05.2021
  • 15 лунный день c 19:30 25.05.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Скорпион (+)

Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.

Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.

Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.

Благоприятно в скорпионе:


  • замачивание семян;
  • посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;
  • знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);
  • посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;
  • прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Возможно:


  • прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;
  • покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;
  • закладка компоста;
  • уборка на длительное хранение вершков;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в скорпионе посев и посадка культур:


  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
  • плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;
  • комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.

Не благоприятно в скорпионе:


  • пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;
  • обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;
  • выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;
  • выпечка.

14 лунный день (+)

25 мая 2021 года в 12:00 — 14 лунный день. Один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде, борьбе с препятствиями с привлечением больших ресурсов. Этот день располагает к началу новых дел в огороде и саду.

Полнолуние уже близко, Луна стремится к своему максимуму, так же как и ее сила притяжения, а вместе с ней растет жизненная активность растений, которые вытягивают из почвы влагу и микроэлементы.

Рекомендуется в 14 лунный день:


  • полив и подкормка;
  • работа с землей, пересадка, посадка культур;
  • уборка урожая.

Не рекомендуется в 14 лунный день:


  • обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.


Источник: mirkosmosa.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошего урожая!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь дачника на 25 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:20 5/25/2021
    Календарь дачника на 25 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    В Новосибирске задержали главного детского психиатра Минздрава по Сибири Валентину Макашеву
    9:15:25 5/25/2021
    В Новосибирске задержали главного детского психиатра Минздрава по Сибири Валентину Макашеву
    БердскВ Бердске загадочная смерть: Мертвого мужчину нашли в новой квартире на ул. Попова
    9:00:40 5/25/2021
    В Бердске загадочная смерть: Мертвого мужчину нашли в новой квартире на ул. Попова
    Саммит ЕС запретил летать Белоруссии на Евросоюзом
    8:32:18 5/25/2021
    Саммит ЕС запретил летать Белоруссии на Евросоюзом
    25 мая церковный праздник: о чем сегодня говорят народные приметы?
    8:20:26 5/25/2021
    25 мая церковный праздник: о чем сегодня говорят народные приметы?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 мая 2021 в России и мире
    7:40:17 5/25/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода 25 мая для жителей Бердска: +18 градусов и хмурое небо, почему сегодня можно защититься от сглаза
    6:30:19 5/25/2021
    Погода 25 мая для жителей Бердска: +18 градусов и хмурое небо, почему сегодня можно защититься от сглаза
    С Последним звонком 25 мая: красочные картинки и поздравления для выпускников
    6:02:31 5/25/2021
    С Последним звонком 25 мая: красочные картинки и поздравления для выпускников
    С Днем работников по пропаганде безопасности дорожного движения: Красивые картинки и поздравления на 25 мая
    5:00:50 5/25/2021
    С Днем работников по пропаганде безопасности дорожного движения: Красивые картинки и поздравления на 25 мая
    Когда сажать клубнику в мае и июне в 2021 году: подготовка семян к посадке
    4:00:11 5/25/2021
    Когда сажать клубнику в мае и июне в 2021 году: подготовка семян к посадке