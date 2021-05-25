Уникальные открытки на Последний звонок 25 мая от дизайнера и напутственные поздравления
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Уникальные открытки на Последний звонок 25 мая от дизайнера и напутственные поздравления

10:40:345/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Традиционный праздник выпускников - Последний звонок - пройдет 25 мая.

Последний звонок

Школьный вальс зазвучал повсеместно,
Прозвенел ваш последний звонок.
Вы сегодня прощаетесь с детством,
Ваш финальный окончен урок.

Впереди будет много открытий,
Интересных и смелых идей,
Много встреч, расставаний, событий
И надежных, и верных друзей.

И со школьного выйдя порога,
Одноклассников ты не забудь,
Пусть счастливою будет дорога,
В добрый путь, выпускник, в добрый путь!

Последний звонок

Цветы, банты, улыбок море,
Блеск глаз, как солнышка лучи,
Всеобщий праздник, будто вторя,
Звучит звонок, звучат стихи.

Учебный год пронесся быстро,
Потоки знаний принося,
Которым уж не позабыться,
В умах оставшись навсегда.

Последний звонок

Вокруг цветы, улыбки, пожелания,
Звонок последний в школе прозвенел,
Но в сердце горький отзвук расставания
Как будто бы занозою засел.

Так много лет мы вместе проучились,
И жили как счастливая семья,
Теперь все к жизни новой устремились,
Судьба теперь у каждого своя.

Но детство в наших душах остается,
Прекрасная пора тех школьных лет.
Пусть каждый в жизни лучшего добьется
И вытащит счастливый свой билет!

Последний звонок

С последним звонком поздравляю,
Желаю всем счастья, добра,
Отдохнуть хорошо всем желаю
И не грустить никогда!

Пусть лето пройдет на отлично,
Пусть веселыми будут дни,
Чтобы вернувшись за парты,
Получали пятерки одни!

Последний звонок

Весна цветет, весна звенит,
Надежду в нас вселяя.
С последним праздником звонка
Тебя я поздравляю.

Вчера ты с «Букварем» в руках
За ручку в школу шел,
Сегодня — лента «Выпускник»,
Ты умный и большой.

Чтоб ты успешен был в делах,
В учебе и любви,
Чтоб ты не знал, что значит страх,
Эх, молодость, рули!

Мечтай, люби и планы строй,
Дерзай, рискуй, живи!
Не думай, что там за спиной
И лишь вперед смотри.

Источник: pozdravok.ru

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