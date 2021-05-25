Уникальные открытки на Последний звонок 25 мая от дизайнера и напутственные поздравления

Школьный вальс зазвучал повсеместно,
Прозвенел ваш последний звонок.
Вы сегодня прощаетесь с детством,
Ваш финальный окончен урок.
Впереди будет много открытий,
Интересных и смелых идей,
Много встреч, расставаний, событий
И надежных, и верных друзей.
И со школьного выйдя порога,
Одноклассников ты не забудь,
Пусть счастливою будет дорога,
В добрый путь, выпускник, в добрый путь!
Цветы, банты, улыбок море,
Блеск глаз, как солнышка лучи,
Всеобщий праздник, будто вторя,
Звучит звонок, звучат стихи.
Учебный год пронесся быстро,
Потоки знаний принося,
Которым уж не позабыться,
В умах оставшись навсегда.
Вокруг цветы, улыбки, пожелания,
Звонок последний в школе прозвенел,
Но в сердце горький отзвук расставания
Как будто бы занозою засел.
Так много лет мы вместе проучились,
И жили как счастливая семья,
Теперь все к жизни новой устремились,
Судьба теперь у каждого своя.
Но детство в наших душах остается,
Прекрасная пора тех школьных лет.
Пусть каждый в жизни лучшего добьется
И вытащит счастливый свой билет!
С последним звонком поздравляю,
Желаю всем счастья, добра,
Отдохнуть хорошо всем желаю
И не грустить никогда!
Пусть лето пройдет на отлично,
Пусть веселыми будут дни,
Чтобы вернувшись за парты,
Получали пятерки одни!
Весна цветет, весна звенит,
Надежду в нас вселяя.
С последним праздником звонка
Тебя я поздравляю.
Вчера ты с «Букварем» в руках
За ручку в школу шел,
Сегодня — лента «Выпускник»,
Ты умный и большой.
Чтоб ты успешен был в делах,
В учебе и любви,
Чтоб ты не знал, что значит страх,
Эх, молодость, рули!
Мечтай, люби и планы строй,
Дерзай, рискуй, живи!
Не думай, что там за спиной
И лишь вперед смотри.
Источник: pozdravok.ru