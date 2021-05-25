Огромный астероид пролетит мимо Земли 27 мая 2021: стоит ли его бояться?

Уже через три дня, 27 мая, в 4.11 по московскому времени мимо Земли пролетит один из крупных астероидов - 2021 JF1. Его открыли в начале мая текущего года. Как стало известно, он относится к группе Аполлона, а длина его оставляет от 94 до 110 метров. Свой оборот вокруг Солнца он проходит за 406 наших обычных дней. Отметим, что он пролетит от нас на расстоянии чуть больше пяти миллионов километров, а скорость его будет составлять 17 километров в секунду. А в следующий раз этот астероид промчится мимо нашей планеты аж в 2140 году. Кстати, ученые не считаю его потенциально опасным.
А вот уже 15 июня возле нашей планеты будет пролетать действительно опасный астероид - 450263 2003 WD158. Его размеры составляют от 460 до 1033 метров. Кстати, всего в июне мимо Земли пролетит целых 10 астероидов.
Не меньше будет их и в августе, но вот самый опасный из них - гигант 2016 AJ193. Его длина составляет почти полтора километра. Он промчится мимо нас 21 августа в 18.10 по МСК. Кстати, если он столкнется с нашей планетой, то у нас начнется настоящий апокалипсис, вплоть до того, что на планете поменяется климат.
Отметим, что людям не стоит бояться астероидов — за этими небесными телами пристально следят ученые. Они выявляют потенциально опасные астероиды для нашей планеты и всячески добиваются их разрушения. Например, в июле ученые запустят новую миссию. Согласно планам. В систему, состоящую из двух крупных астероидов, запустят космический аппарат. Он должен будет проделать кратер в одном из опасных для земли астероидов. Эта манипуляция поможет изменить орбитальную скорость системы, а следовательно, сделает ее не такой опасной для земли.