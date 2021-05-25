Красивейшие открытки с Днем предпринимателя от дизайнера на 26 мая и удачные поздравления
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Красивейшие открытки с Днем предпринимателя от дизайнера на 26 мая и удачные поздравления

9:05:415/25/2021
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День российского предпринимательства — официальный профессиональный праздник для граждан, которые выбрали непростой путь заработка денег.

День российского предпринимательства

Настойчивые, упрямые
Как золотоискатели,
Смекалкой одаренные
Наши предприниматели.

На их плечах все держатся:
Заводы, магазины,
Салоны, фабрики, такси
И ювелирные витрины.

Они готовы действовать,
Когда их время настает,
Ведь кто по жизни не рискует,
Тот и шампанского не пьет.

День российского предпринимательства

Ты бизнес свой личный предпринял когда-то,
Чтоб стать относительно в жизни богатым.
Падения, взлеты... Удачи, провалы...
Всегда и всего в этой сфере хватало.

Мы в день этот майский тебе пожелаем:
Достойный всегда урожай пожинать бы,
Успешных идей и финансовых планов!
Людей повстречать, чтоб таких — самых главных!

День российского предпринимательства

На разговоры времени не тратя,
Не признавая мелочных затей,
Сквозь шквал преград идёт предприниматель —
Наш генератор денежных идей!

И пусть налоги оттянули шею,
И не хватает силы на жену,
Отметить праздник — лучшая идея!
Себе дай передышку — хоть одну!

День российского предпринимательства

В день предпринимателя России
Пожелаю от души тебе
Быть как прежде мужественным, сильным,
Победителем в любой своей борьбе!

Ты набрался смелости и воли
Непротоптанной дорогою пойти,
Так пускай не встретятся невзгоды
На тобою выбранном пути.

Пожелаю, чтобы верно в каждых
Начинаниях ждал тебя успех!
Чтобы в старости сказал родным однажды,
Что всего добился без помех.

День российского предпринимательства

Источник: pozdravok.ru

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