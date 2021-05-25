"Мы к этому отношения не имеем": Почему дачница в Бердска задыхается от мусорной вони под окнами дома, стало известно
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"Мы к этому отношения не имеем": Почему дачница в Бердска задыхается от мусорной вони под окнами дома, стало известно

10:15:005/25/2021,Алина БуроваФото: Алены Овчинниковой
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Как утверждала бердчанка, проблема с запоздалым вывозом мусора длится несколько лет. Однако ответственная за вывоз мусора опровергла эту информацию. "Мусор вывозиться регулярно", - заявила ответственная.

Мусорка находится неподалеку от жилого дома

Стали известны новые подробности якобы несвоевременного вывоза мусора вблизи ДНТ "Мечта-2" в Бердске.

Как сообщала жительница 16 улицы ДНТ "Мечта-2" Алена Овчинникова, мусор расположенный на свалке вблизи ее дома не вывозиться неделями. Бердчанка задыхалась от вони и грязи.

- Мы здесь купили участок в 2017 году. То, что происходило за забором - поначалу не заметили. Весной каждый год такая ситуация. Мусор долго не вывозят. Везде вонь. Когда соберутся вывозить, то к этому времени свалка уже на наш забор наваливается. Ранее мусор вообще перекинули через забор к нам на участок,- сообщала "Курьер. Среда. Бердск" жительница 16 улицы Алена Овчинникова 17 мая.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", мусор расположенный вблизи дома Алены не имеет отношения к ДНТ "Мечта-2". Эту информацию подтвердил новый председатель дачного товарищества.

- Мы к этому отношения не имеем. Мусор у нас по-другому организован, - заявил председатель ДНТ "Мечта-2" Сергей Селезнев.

Подтвердилось, что указанная площадка принадлежит СНТ "Вега-3". За вывоз мусора отвечает ее председатель - Александра Жукова.

- Дом "ДНТ Мечта-2" - 5 соток, хозяйка загородила 20 соток, и забор поставила на территорию СНТ "Вега-3". Когда она ставила забор, мусорная площадка уже была оборудована. Мусор вывозиться регулярно. У нас есть договора. Они все заключены, но в этом году получилась накладка, которая заключается в поломке транспорта. У нас по протоколу прописано, что мы общество летнего действия. Сезон начинается с 1 мая. Первые рабочие дни были выходными. Никто не работал. Мы провели собрание, определили и 11 мая вышли на работу. В первый рабочий день я сделала заявку, но транспорт был сломан. "Мечта" вообще не имеет своих площадок по сбору мусора. У них их всего одна,- рассказала Александра Николаевна вчера, 24 мая.

Отметим, что жители 16 улицы ДНТ "Мечта-2" обращались с жалобами о мусоре в администрацию Бердска и в полицию. Будет ли теперь мусор вывозиться чаще - покажет время. "Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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