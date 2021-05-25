Авторские открытки с Днем филолога 25 мая и поздравления в прозе для самых умных
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Авторские открытки с Днем филолога 25 мая и поздравления в прозе для самых умных

11:20:435/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Наверное, у каждого из нас есть знакомый, ну, или не очень знакомый, филолог. С этими товарищами шутки плохи. Говорите правильно и поздравьте из с праздником!

День филолога

С Днем Филолога всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые и как правильно произносить: «Налейте мне латте». Тех самых, что расскажут нам, какого рода «кофе»... и, конечно же, тех, кто напомнит о правильности ударения, когда говоришь: «Она мне позвонит».

День филолога

Ваш труд порой неоценен по достоинству, а ведь в Ваших руках культура речи и письма всего населения. Вы — хранители чистоты и правильности нашего языка. Спасибо Вам за самоотдачу и душу, которую Вы вкладываете в каждого человека. Дай Вам Бог здоровья и счастья на долгие годы.

День филолога

Не возможна сфера образования без опытного и грамотного филолога. От души поздравляю с Днём филолога и пожелать хочу неугасаемой любви к родному языку и речи, интересных открытий и находок, расширения знаний и кругозора, великого вклада в изучение истории духовных ценностей народа и значительных личных достижений в деятельности.

День филолога

Я всегда по-доброму завидовал тому, как ты умеешь обращаться со словами, создавая из них прекрасные, исполненные глубокого смысла, конструкции и я искренне уверен, что День филолога — это действительно тот праздник, который принадлежит только тебе. Желаю тебе и в дальнейшем царствовать над словами и фразами, счастья тебе и здоровья.

День филолога

Источник: pozdravok

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