Авторские открытки с Днем филолога 25 мая и поздравления в прозе для самых умных

С Днем Филолога всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые и как правильно произносить: «Налейте мне латте». Тех самых, что расскажут нам, какого рода «кофе»... и, конечно же, тех, кто напомнит о правильности ударения, когда говоришь: «Она мне позвонит».
Ваш труд порой неоценен по достоинству, а ведь в Ваших руках культура речи и письма всего населения. Вы — хранители чистоты и правильности нашего языка. Спасибо Вам за самоотдачу и душу, которую Вы вкладываете в каждого человека. Дай Вам Бог здоровья и счастья на долгие годы.
Не возможна сфера образования без опытного и грамотного филолога. От души поздравляю с Днём филолога и пожелать хочу неугасаемой любви к родному языку и речи, интересных открытий и находок, расширения знаний и кругозора, великого вклада в изучение истории духовных ценностей народа и значительных личных достижений в деятельности.
Я всегда по-доброму завидовал тому, как ты умеешь обращаться со словами, создавая из них прекрасные, исполненные глубокого смысла, конструкции и я искренне уверен, что День филолога — это действительно тот праздник, который принадлежит только тебе. Желаю тебе и в дальнейшем царствовать над словами и фразами, счастья тебе и здоровья.
Источник: pozdravok