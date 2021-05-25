В Бердске загадочная смерть: Мертвого мужчину нашли в новой квартире на ул. Попова

Инцидент случился в Бердске на улице Попова. Ранее в доме №5 купил квартиру пожилой мужчина. Через пару дней соседи перестали замечать нового жильца, свет в квартире не горел, машину он не использовал. Но самое главное – собака соседа много выла и лаяла.
Жители подъезда вызвали полицию, и после их рассказа сотрудники подключили аварийно-спасательную службу. Специалисты пробрались в квартиру через окно и нашли труп мужчины. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что смерть носит не криминальный характер.
Помимо этого, жильцы соседнего дома рассказывали, что накануне мужчина поругался с одним из соседей по подъезду из-за автомобильной парковки. Якобы дело дошло даже до небольшой потасовки. Нельзя исключать, что конфликт спровоцировал проблемы со здоровьем у пожилого жильца.