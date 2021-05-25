В Бердске загадочная смерть: Мертвого мужчину нашли в новой квартире на ул. Попова
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В Бердске загадочная смерть: Мертвого мужчину нашли в новой квартире на ул. Попова

9:00:405/25/2021Фото: flickr.com
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О новом жильце забеспокоились неравнодушные соседи по подъезду.

Причина смерти не криминальная

Инцидент случился в Бердске на улице Попова. Ранее в доме №5 купил квартиру пожилой мужчина. Через пару дней соседи перестали замечать нового жильца, свет в квартире не горел, машину он не использовал. Но самое главное – собака соседа много выла и лаяла.

Жители подъезда вызвали полицию, и после их рассказа сотрудники подключили аварийно-спасательную службу. Специалисты пробрались в квартиру через окно и нашли труп мужчины. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что смерть носит не криминальный характер.

Помимо этого, жильцы соседнего дома рассказывали, что накануне мужчина поругался с одним из соседей по подъезду из-за автомобильной парковки. Якобы дело дошло даже до небольшой потасовки. Нельзя исключать, что конфликт спровоцировал проблемы со здоровьем у пожилого жильца.

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трупквартирасоседи
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