Сильнейшая магнитная буря месяца ударит 25 мая 2021 года: жесткий геомагнитный шторм ожидает метеопатов
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Сильнейшая магнитная буря месяца ударит 25 мая 2021 года: жесткий геомагнитный шторм ожидает метеопатов

11:28:405/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Около 12 часов мощный поток солнечного ветра “качнет“ магнитосферу Земли неожиданно со страшной силой - колебания силой 5 баллов мгновенно смешают все магнитные характеристики в атмосфере нашей планеты.

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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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25 мая 2021 года специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют исходя из наблюдений за активностью нашей звезды сильнейшую магнитную бурю на Земле, которая начнется ориентировочно в полдень. Сила метеоудара к 21 часу будет около 7 баллов - это жесткий геомагнитный шторм. Но рассмотрим обстановку в магнитном поле нашей планеты подробнее по часам.

От полуночи до 9 часов утра магнитное поле Земли находится в полном покое - сила колебаний силовых характеристик оценивается в 1 балл. Нет заметных возмущений. Около 12 часов мощный поток солнечного ветра “качнет“ магнитосферу Земли неожиданно со страшной силой - колебания силой 5 баллов мгновенно смешают все магнитные характеристики в атмосфере нашей планеты. “Качка” силой 6 баллов будет возрастать, и к 21 часу достигнет 7 баллов. Такого возмущения не было в магнитном поле Земли в этом месяце.

До полуночи геомагнитный шторм будет “раскачивать” магнитное поле планеты и сильно ударит по состоянию здоровья всех живущих на Земле. Наиболее незащищенными перед стихией окажутся пожилые люди, люди, находящиеся на реабилитации после болезней, жители планеты с хроническими заболеваниями и нервными расстройствами, подростки с неокрепшей психикой и беременные женщины. Будьте терпимыми и помогите окружающим.

Как воздействует магнитный шторм на ослабленный организм метеопата:
1. Самое уязвимое место - сердце и сосуды. Скачки давления, аритмия, боли в сердце, учащенный пульс, проблемы с дыханием, кислородное голодание организма - вот последствия магнитной бури.
2.Депрессивное состояние, нервные припадки, агрессивность, апатия, приступы злобы, нервные срывы, слезы и истерики - так магнитная буря влияет на психику человека.

Что поможет сегодня людям пережить мощный геомагнитный удар:
1. Снимите с организма нагрузку максимально: больше спите, не переедайте, отдыхайте днем, не пейте алкоголь, откажитесь от курения, гуляйте на свежем воздухе.
2. Не участвуйте в скандалах и интригах, дистанцируйтесь от нервных людей. Оптимистичней смотрите на мир, больше улыбайтесь. Главное, что все живы и здоровы, буря пройдет, нервная система стабилизируется. Обратите внимание на детей, побеседуйте и проведите время с ними. Обеспечьте лекарствами пожилых родственников, им нужна ваша помощь.

Как переживают магнитную бурю наши читатели- метеопаты:
Иван Игоревич, 54 года:
- Плохо засыпаю, давление растет, голова болит. Устаю быстро, слабость в организме.
Алексей Владимирович. 64 года:
- Давление достает, сердце ноет. Не могу ходить быстро, задыхаюсь. Очень кружится голова, иногда просто плывет все перед глазами. Сажусь и жду, пока не пройдет.
Ольга Сергеевна, 45 лет:
- Головные боли мучают, устаю очень. Просыпаюсь еле-еле, могу спать весь день, если не на работу. Всё время хочется присесть, а лучше прилечь. Слабость.

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здоровьемагнитная буряметеопаты
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