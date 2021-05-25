25 мая церковный праздник: о чем сегодня говорят народные приметы?
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25.05
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25 мая церковный праздник: о чем сегодня говорят народные приметы?

8:20:265/25/2021Фото: Flickr
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Именно у рябины искали защиты от пожаров, несчастий, от порчи и сглаза. Для этого в дом приносили цветущую ветку рябины и оставляли ее в доме.

церковь
Поста 25 мая нет

Церковные праздники 25 мая

Святителя Германа, патриарха Константинопольского

Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита

Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца

Святителя Епифания, епископа Кипрского

Народный праздник

Епифанов день

Этот день посвящен памяти святителя Епифания Кипрского, епископа.

В этот день люди очень почитали рябину и большинство традиций и примет были связаны именно с ней.

Именно у рябины искали защиты от пожаров, несчастий, от порчи и сглаза. Для этого в дом приносили цветущую ветку рябины и оставляли ее в доме.

Веткой же можно было определить не болеет ли кто - если ветка быстро вяла. значит проблема есть, если долго стояла цветущей, значит все хорошо.

В этот день строго запрещалось рвать и приносить домой кувшинки - считалось что это спящие русалочки. Нарушивший запрет мог потерять всю скотину.

Обильное цветение рябин сулит хороший урожай льна.

Приметы


  • Гусь щиплет перья на себе – к ненастью.
  • Чайки не садятся на воду и летают далеко от воды - ждать плохой погоды.
  • Поющий ночью соловей обещает теплую погоду
  • Чем позже цветет рябина. тем позже придет осень.
  • На жимолости много насекомых - к дождю в течение дня.

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