25 мая церковный праздник: о чем сегодня говорят народные приметы?

Церковные праздники 25 маяСвятителя Германа, патриарха Константинопольского
Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита
Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
Святителя Епифания, епископа Кипрского
Народный праздник
Епифанов день
Этот день посвящен памяти святителя Епифания Кипрского, епископа.
В этот день люди очень почитали рябину и большинство традиций и примет были связаны именно с ней.
Именно у рябины искали защиты от пожаров, несчастий, от порчи и сглаза. Для этого в дом приносили цветущую ветку рябины и оставляли ее в доме.
Веткой же можно было определить не болеет ли кто - если ветка быстро вяла. значит проблема есть, если долго стояла цветущей, значит все хорошо.
В этот день строго запрещалось рвать и приносить домой кувшинки - считалось что это спящие русалочки. Нарушивший запрет мог потерять всю скотину.
Обильное цветение рябин сулит хороший урожай льна.
Приметы
- Гусь щиплет перья на себе – к ненастью.
- Чайки не садятся на воду и летают далеко от воды - ждать плохой погоды.
- Поющий ночью соловей обещает теплую погоду
- Чем позже цветет рябина. тем позже придет осень.
- На жимолости много насекомых - к дождю в течение дня.