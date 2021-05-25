Саммит ЕС запретил летать Белоруссии на Евросоюзом

Лидеры Евросоюза решили запретить полеты самолетов Белоруссии в воздушном пространстве ЕС. Использовать аэропорты союза также под запретом. Такое решение принято на европейском саммите.
- Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний, - говорится в документе, который опубликован в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля – Барендом Лейтсем.
Также в документе отмечено, что ЕС просит европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.
Стоит отметить, что в Европейский совет входят главы государств и правительств ЕС. Он является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.
Напомним, самолет Ryanair вылетел из Афин в Вильнюс 23 мая. Но он экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что на борту самолета находился Роман Протасевич, который основал Telegram-канала Nexta. Он признан в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.