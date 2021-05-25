В Новосибирске задержали главного детского психиатра Минздрава по Сибири Валентину Макашеву
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В Новосибирске задержали главного детского психиатра Минздрава по Сибири Валентину Макашеву

9:15:255/25/2021Фото: Социальные сети
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В приемной Макашевой сообщили, что не имеют информации об оперативных мероприятиях и пообещали передать вопросы главврачу.

Валентина Макашева — главный внештатный детский специалист-психиатр

В Новосибирской области задержали главного врача областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентину Макашеву, сообщает Тайга.инфо, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в больнице произвели выемку документов. Подробности пока не известны.

В приемной Макашевой сообщили, что не имеют информации об оперативных мероприятиях и пообещали передать вопросы главврачу.

Валентина Макашева — главный детский психиатр минздрава России по Сибирскому федеральному округу. Она способствовала созданию в обычных школах ресурсных классов для детей с аутизмом. Также Макашевой была признана центральная роль родительского сообщества в решении проблемы адаптации.

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