Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?
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Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?

11:22:185/25/2021Фото: Wikimedia Commons
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Сегодня полагалось носить больше красных вещей - они притягивали любовь, здоровье и силу.

рябина
В этот день приносили домой сорванную ветку цветущей рябины

В православных храмах и церквях сегодня почитают память святителя Епифания, а в народе день называется Епифанов день или Рябиновка.

В этот день начинала зацветать рябина и с ней была связана главная традиция - приносить домой сорванную цветущую веточку рябины. Ее оставляли в доме и наблюдали за ней. Если она еще долго оставалось цветущей, значить дому и семье ничего не угрожало, а если быстро вяла, нужно было обратить внимание на здоровье домочадцев.

Рябина, растущая у дома, защищала дом от пожаров и молний. Особые заговоры у рябины могли читать женщины. рожденные в этот день.

Сегодня полагалось носить больше красных вещей - они притягивали любовь, здоровье и силу.

Особое внимание уделялось сегодня состоянию кухни - там требовалось навести чистоту по максимуму. Запрещалось оставлять грязную посуду.

Запрета на садовые и огородные работы не было- люди продолжали спокойно посадочные работы. Уже было достаточно тепло для высадки всех культур. 25 мая 2021 года - луна растущая, а завтра - полнолуние. Успейте сегодня высадить все то, что нельзя будет садить следующие двое суток.

Запреты на Епифания

Сегодня незамужним девицам строго-настрого запрещалось надевать любые вещи черного цвета. Иначе ей грозит скорый брак со старым человеком или быстрое вдовство.

Запрещалось брать в руки острые предметы, поэтому рукоделие было под запретом.

В этот день старались не разводить огонь, а если он горел, то близко к нему не подходить.

Запрещалось сегодня жадничать - чем больше вы сегодня отдавали, тем больше к вам вскоре вернется. Нельзя было и делать продуктовые заготовки.

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традициирябинапраздникизапретыЕпифанов день
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