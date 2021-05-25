Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?

В православных храмах и церквях сегодня почитают память святителя Епифания, а в народе день называется Епифанов день или Рябиновка.
В этот день начинала зацветать рябина и с ней была связана главная традиция - приносить домой сорванную цветущую веточку рябины. Ее оставляли в доме и наблюдали за ней. Если она еще долго оставалось цветущей, значить дому и семье ничего не угрожало, а если быстро вяла, нужно было обратить внимание на здоровье домочадцев.
Рябина, растущая у дома, защищала дом от пожаров и молний. Особые заговоры у рябины могли читать женщины. рожденные в этот день.
Сегодня полагалось носить больше красных вещей - они притягивали любовь, здоровье и силу.
Особое внимание уделялось сегодня состоянию кухни - там требовалось навести чистоту по максимуму. Запрещалось оставлять грязную посуду.
Запрета на садовые и огородные работы не было- люди продолжали спокойно посадочные работы. Уже было достаточно тепло для высадки всех культур. 25 мая 2021 года - луна растущая, а завтра - полнолуние. Успейте сегодня высадить все то, что нельзя будет садить следующие двое суток.
Запреты на Епифания
Сегодня незамужним девицам строго-настрого запрещалось надевать любые вещи черного цвета. Иначе ей грозит скорый брак со старым человеком или быстрое вдовство.
Запрещалось брать в руки острые предметы, поэтому рукоделие было под запретом.
В этот день старались не разводить огонь, а если он горел, то близко к нему не подходить.
Запрещалось сегодня жадничать - чем больше вы сегодня отдавали, тем больше к вам вскоре вернется. Нельзя было и делать продуктовые заготовки.