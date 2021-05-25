Подробности ДТП на ул. Большевистской с видео: В Новосибирске водитель вылетел из машины в воздухе и упал на асфальт

Смертельная авария произошла на Большевистской улице Новосибирска 24 мая. Столкнулись два автомобиля. Видео с места происшествия появилось в соцсети.
ДТП произошло в 16:50 по местному времени. 23-летний водитель Volkswagen Polo совершал поворот в правый ряд с левой полосы и столкнулся с Toyota Venza.
В ходе удара Toyota несколько раз перевернулась в воздухе. 60 -летний водитель вылетел из салона на асфальт, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водителя Volkswagen госпитализировали.