Подробности ДТП на ул. Большевистской с видео: В Новосибирске водитель вылетел из машины в воздухе и упал на асфальт
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Подробности ДТП на ул. Большевистской с видео: В Новосибирске водитель вылетел из машины в воздухе и упал на асфальт

9:36:255/25/2021Фото: АСТ-54
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60-летний водитель Toyota скончался на месте, водителя Volkswagen доставили в местную больницу.

ДТП произошло в 16:50 по местному времени

Смертельная авария произошла на Большевистской улице Новосибирска 24 мая. Столкнулись два автомобиля. Видео с места происшествия появилось в соцсети.

ДТП произошло в 16:50 по местному времени. 23-летний водитель Volkswagen Polo совершал поворот в правый ряд с левой полосы и столкнулся с Toyota Venza.

В ходе удара Toyota несколько раз перевернулась в воздухе. 60 -летний водитель вылетел из салона на асфальт, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водителя Volkswagen госпитализировали.

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гибельновосибирскДТПавария
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