Как сократить бедность в два раза за четыре года, Кудрин нашел способ
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Как сократить бедность в два раза за четыре года, Кудрин нашел способ

10:13:195/25/2021Фото: flickr.com
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По его мнению, социальная поддержка государства должна стать более адресной.

Уровень бедности в России составил 12,1%

Добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет можно при помощи адресной социальной поддержки малообеспеченным гражданам, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

- Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты», — отметил Кудрин. По его мнению, государство сможет больше помочь малообеспеченным, если исключит таких получателей выплат.

Сейчас пособия получают люди, которые имеют квартиры, дачи, участки. Поэтому политик предложил ужесточить правила для выплат на детей от трех до семи лет.

В этом году правительство уже ввело новые правила назначения пособий на детей, сделав подход более адресным. Раньше пособие назначали в размере 50% от прожиточного минимума ребенка в регионе. Новые правила получения предполагают, что учитывается среднедушевой доход семьи. То есть выплата может быть 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

По информации Росстата, в 2020 году уровень бедности населения страны составил 12,1% (17,8 млн человек). Это минимальное значение показателя с 2014 года.

Также данные указывают, что ведущий фактор поддержки малоимущих граждан в четвертом квартале 2020 года - социальные программы. Общий объем таких выплат в октябре—декабре 2020 года оценивается в 3,4 трлн руб.

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бедностьсоциальная поддержкаАлексей Кудрин
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