ЕГЭ-2021: Нужно ли ставить прививку от коронавируса выпускникам перед экзаменами

Ученикам, которые сдают ЕГЭ, не нужно будет ставить прививку от коронавируса или сдавать тесты, сообщает Рособрнадзор на своей странице "ВКонтакте".
Школьникам не требуется:
- приходить на экзамен в масках и перчатках (только если такое требование не установлено регионом)
- проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять об этом справки.
Для допуска в пункт проведения ЕГЭ выпускнику нужно несколько вещей:
- быть в списках распределения в пункт проведения экзамена
- иметь с собой паспорт
- пройти бесконтактную тонометрию при входе
- при наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и схожего по симптомам с ОРВИ, взять об этом справку.
Уточним, что главный период ЕГЭ в России начнётся 31 мая. В Рособрнадзоре добавили, что решение о допуске школьника на экзамен принимает медицинский работник, который находится в экзаменационном пункте.