Расписание ЕГЭ в 2021 году: Полный список экзаменов по дням

Названы даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Приказ утвердили Минпросвещения и Рособрнадзор, его можно найти на портале правовой информации.
ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая и закончится 2 июля.
Полное расписание экзаменов:
31 мая — география, литература и химия;
3 июня — русский язык;
4 июня — русский язык;
7 июня — профильная математика;
11 июня — история, физика;
15 июня — обществознание;
18 июня — биология, иностранный язык (письменная часть);
21 июня — иностранный язык (устная часть);
22 июня — иностранный язык (устная часть);
24 июня — информатика, ИКТ;
25 июня — информатика, ИКТ;
28, 29 июня, 2 июля — резервные дни.
Дополнительные экзамены назначены на 12, 13, 14 и 17 июля.
В начале года глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что сроки проведения экзаменов будут связаны со сроками приемных кампаний в вузах, для того чтобы выпускники могли подать документы в выбранные учебные заведения.