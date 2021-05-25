В России разрешила летать в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию

Из России теперь можно улететь в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе.
Рейсы Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда увеличатся до трех раз в неделю. А из Москвы в Рейкьявик и Валлетту самолеты смогут отправляться два раза в неделю.
Полеты по маршруту Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда можно осуществлять один раз в неделю.
Помимо этого, увеличится число регулярных перелетов в Южную Корею, Финляндию и Японию.
Кроме того, за рубеж теперь можно улететь из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
Напомним, что 27 марта 2020 года Россия приостановила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключение – вывозные, грузовые, почтовые и санитарные перелеты. С августа страна начала постепенно возобновлять полеты за рубеж. Также ранее были разрешены перелеты в Великобританию, Танзанию и Турцию, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах авиасообщение было ограничено или прекращено.