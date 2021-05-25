Трехдневная мощнейшая магнитная буря обрушится вечером 25 мая 2021 года на землю: метеопаты ощутят геоудары 25, 26, 27 мая

Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней. Пик его пришёлся на 22 и 23 мая, когда за 2 суток было зарегистрировано 17 солнечных вспышек, в том числе три вспышки класса M — предпоследний по силе класс солнечных вспышек, предшествующий вспышкам высшей мощности балла X. До этого, за 4.5 месяца года, средствами слежения было зарегистрировано менее 40 солнечных вспышек, включая лишь 2 вспышки уровня M. Судя по всему часть произошедших сейчас вспышек сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе вдоль линии Солнце-Земля, то есть в направлении на нашу планету, сообщает ФИАН.
Выбросы солнечной массы являются основными причинами возмущений магнитного поля Земли, так как обладают значительной кинетической энергией и ударным воздействием. Состоят они из ионизированного газа (плазмы), способного особенно эффективно взаимодействовать с магнитными полями. Кроме того, заряженные частицы, приходящие с выбросами, захватываются магнитными линиями Земли и усиливают текущие здесь токи, что ещё более нарушает равновесие земного магнитного поля. В настоящее время космические средства слежения позволяют достаточно уверенно определять скорости выброшенного солнечного вещества и, соответственно, времена его прихода к Земле, что создаёт основу для современного прогноза магнитных бурь.
Согласно модельным расчётам первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землёй произойдёт около 10 вечера во вторник 25 мая, что вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли утром, около 4 утра по московскому времени, 26 мая. Именно в этот период прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов. В целом, возмущённое состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня, 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться и вернуться в невозмущённое состояние.
Несмотря на достаточно большую продолжительность, амплитуда магнитных бурь ожидается незначительной и не превысит 2 уровня по 5-балльной шкале. Это связано с тем, что баллы произошедших солнечных вспышек, всё же, довольно далеки от топовых значений. Кроме того, направление выброса масс было слегка смещено от направления на Землю, и касание с Землёй произойдёт на периферии выброса. Всё это заметно смягчит силу удара.
В целом, май месяц показывает довольно быстрый рост солнечной активности, который заметно превышает обычный темп для данной стадии солнечного цикла. Возможность нашей звезды поддерживать такую активность длительное время сомнительна. По этой причине есть значительная вероятность, что Солнце после текущего всплеска уйдёт на продолжительное время в спокойное состояние по причине нехватки энергии для продолжения массовых вспышек. Предстоящее лето, соответственно, пока прогнозируется относительно тихим периодом с точки зрения космической погоды.