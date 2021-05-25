Действенные ритуалы и заговоры на Суперлуну в майское Полнолуние 26 мая 2021

Необычное и очень редкое явление ждет нас 26 мая этого года - Полнолуние пройдет в знаке Скорпиона и в перигее - будет Суперлуние.
Луна на полнолуние достигает пика своего развития и мощи, а в данный день оно будет усиливаться перигеем. Многие пользуются такими моментами, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, используя силу и мощь Луны.
Для ритуалов и заговоров часто отводится именно время полнолуния.
Как правильно загадывать желание?
Прежде всего, ваше желание не должно навредить никому другому в момент его исполнения. Оно должно касаться только вас, вашей судьбы и вашего материального положения.
Вы не должны иметь негатива ни в мыслях ни в вашей душе. Малейшие негативные проявления способны развернуть ваши желания с точностью до наоборот. Стоит отпустить все обиды, все переживания.
Загадывать можно все, что угодно, как материального, так и нематериального. Например любви. Но не любви конкретного человека, а вообще - чтобы это чувство было в вашей душе.
Желание нужно записать на листочке бумаги как констатацию факта - у меня есть любовь, у меня есть новая машина, я здоров и так далее.
В момент Суперлуния нужно вслух проговорить ваше делание четко, коротко и ясно. Желательно, чтобы вы в комнате находились одни.
После произнесения желания нужно сказать слова заговора:
Ритуал на любовь
Наберите в прозрачный стакан чистой воды и бросьте туда щепотку соли. Несколько раз проччитайте над водой слова заговора:
Оставьте воду на окне на всю ночь. Утром выпейте глоток воды. так повторять ритуал, пока не закончится вода в стакане.
Ритуал на деньги
Понадобится родниковая вода и серебряные монетки. Воду налить в чашку, туда же бросить монеты. поставить чашку на окно так, чтобы от монеток отражался лунный свет. Левую руку подставьте под лунный свет и скажите слова:
Затем воду можно вылить на землю, а монетки убрать в кошелек.