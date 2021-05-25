Онлайн некролог: Кто умер с 14.05 по 20.05.2021 в Бердске
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Онлайн некролог: Кто умер с 14.05 по 20.05.2021 в Бердске

12:13:365/25/2021Фото: pixabay.com
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Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы.

Кто умер с 02.03 по 18.03.2021 в Бердске
Список умерших

Шаповалов С.И. 05.04.56-14.05.21
Устинова Г.И. 20.03.49-16.05.21
Глушкова К.С. 07.08.29-15.05.21
Чуб В.М. 09.03.49-15.05.21
Попова Л.И. 17.05.38-16.05.21
Сергеева В.Н. 08.03.43-16.05.21
Ханженков Ю.И. 07.12.45-16.05.21
Некрасов В.В. 22.04.74-17.05.21
Бовдуева В.Е. 05.07.33-17.05.21
Корейко Н.В. 14.07.52-17.05.21
Касимов А.М. 07.01.50-17.05.21
Лазарев В.Т. 31.01.47-18.05.21
Шмаков В.С. 10.06.48-18.05.21
Курзанов В.М. 09.09.47-18.05.21
Павлов А. 29.01.50-18.05.21
Чанов В.И. 29.05.52-19.05.21
Крылов М.Д. 07.12.91-19.05.21
Кожевников Г.Ю. 11.05.68-19.05.21
Подорогин С.И. 15.03.70-19.05.21
Миронов А.Д. 10.10.24-19.05.21
Агарин И.А. 18.12.2000 -20.05.21
Плотицин К.А. 03.06.48-20.05.21
Камбарова М.М. 08.03.34-20.05.21


Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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