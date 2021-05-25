В Бердске объявляется набор детей 2014 г.р. в секцию футбола

Объявляет набор детей 2014 г.р. в секцию ФУТБОЛА
Тренер: Бородуля Даниил Романович
Расписание занятий:
· Понедельник 11.30 – 13.00
· Среда 11.30 – 13.00
· Пятница 11.30 – 13.00
Занятия проходят по адресу:
г. Бердск, ул. Линейная, 3 (ФОК «Вега»)
Справки по телефону: 8-913-770-60-38
Отделение «Футбола» МБУ СШ «Бердск»:
· Трехкратный победитель Всероссийского соревнования «Кожаный мяч»
· Неоднократный победитель и призер Чемпионата и Первенства Новосибирской области по футболу и мини-футболу
· Более 15 воспитанников в профессиональных футбольных клубах и ведущих футбольных академиях страны