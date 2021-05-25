Мать задержанной россиянки: София Сапега в изоляторе на Окрестина в Минске
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Мать задержанной россиянки: София Сапега в изоляторе на Окрестина в Минске

3:12:115/25/2021Фото: Инстаграм
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Стало известно, что вместе с Романом Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу, гражданку России.

Вместе с Романом Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу

В воскресенье белорусскими властями был задержан сооснователь и бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Позже стало известно, что с ним задержали и его девушку - 23-летнюю Софью Сапегу, гражданку России.

Последние годы Софья живет в Вильнюсе и заканчивает Европейский гуманитарный университет по специальности «международное право и право Европейского союза». У девушки российское гражданство, а также вид на жительство в Литве и Беларуси.

Вуз, в котором учится задержанная, пытается найти Софью и поддерживает связь с её мамой. Уточняется, что маме девушки сказали, что задержали её «по подозрению в нескольких преступлениях» и отвезли в ИВС на Окрестина. Другой информации не поступало.

- Тема Беларуси привлекла многих, Софья тоже не была к ней равнодушна, — рассказывает приятельница девушки. — Софья — очень открытый и добрый человек, одна из самых прекрасных людей, которых я знаю. Сейчас мы общаемся с друзьями Софьи, нам страшно. Страшнее всего, что мы не знаем, что делать.

Она уверена, что задержание Софьи — месть за ее отношения с Романом. - Как вы знаете, чтобы обвинить человека в чем-то, необязательно что-то совершать.

- Мы все за нее очень переживаем, — делится однокурсница Софьи. — Она всегда славилась своими хорошими человеческими качествами. Очень ответственная, умеет работать в команде. У нее не было никаких задолженностей, она проходила практику, со всем справлялась — все было потрясающе. Сейчас люди с других факультетов тоже распространяют информацию про нее. Мы все в шоке.

В интервью одному из изданий мать задержанной поделилась, что встретилась с российским консулом в Беларуси. Посольство заявило,
что «проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России» и находится в контакте с белорусскими правоохранителями.

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