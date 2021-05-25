Что такое страхование жизни?
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Что такое страхование жизни?

2:56:335/25/2021Фото: strahovka.ru
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Страхование жизни - это вид страхования, который обеспечивает финансовую защиту застрахованного и его родственников в случае непредвиденных событий, связанных с нашей жизнью и здоровьем.

страхование жизни

Страхование жизни https://strahovka.ru/e-osago/berdsk - это вид страхования, который обеспечивает финансовую защиту застрахованного и его родственников в случае непредвиденных событий, связанных с нашей жизнью и здоровьем. В зависимости от типа страхования жизни выплачиваемая страховая премия покроет расходы на несчастный случай, связанный с диагностикой болезни или пребыванием в больнице, это будет способ накопить капитал и даже возможность приумножить его путем инвестирования.

За каждое событие, включенное в полис, страховщик выплачивает определенную сумму или оказывает услугу (помощь). Пособие может выплачиваться единовременно или ежемесячно.

Как застрахованное лицо вы платите страховой взнос в 4 вариантах: ежемесячно, ежеквартально, каждые 6 месяцев или один раз в год. Вы также можете приостановить выплату взносов, но тогда размер любой компенсации, на которую вы имеете право, уменьшится.

Strahovka.ru - агрегатор для сравнений и предложений страховых полисов на разные случае жизни.

На данный момент мы работаем с:


  • Страхование выезжающих за рубеж.
  • Страхование имущества.
  • ОСАГО.
  • Спортивная страховка
  • Страхование от несчастного случая.
  • Диагностическая карта.
  • Страховка от укуса клеща
  • Телемедицина.
  • Страховка от COVID-19.

Что входит в страховку?

Страхование жизни состоит из основы и пристроек. В базовой версии он покрывает смерть застрахованного. Это означает, что назначенные вами бенефициары получат компенсацию. Можно покупать только расширения для базы, что с одной стороны увеличит вероятность получения выгоды, а с другой - немного увеличит премию.

Самые популярные расширения: тяжелая болезнь, пребывание в больнице, реабилитация, постоянная инвалидность, несчастный случай, нетрудоспособность и медицинская помощь.

Каждое из расширений можно приобрести в зависимости от состояния вашего здоровья, например, в случае серьезного заболевания вы должны указать в медицинской анкете, были ли у вас ранее хронический рак, сердечный приступ или инсульт.

Как купить страхование жизни онлайн?

На портале strahovka.ru вы можете легко выбрать страховку от различных страховых компаний. Благодаря этому вы выберете страховку, соответствующую вашим ожиданиям - с точки зрения размера страхового взноса или объема страхового покрытия.

Наши преимущества:

  • Не нужно вводить большое количество данных.
  • Оформление не дольше 10 минут.
  • Электронный полис придёт на почту. За страховкой не нужно ехать.

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
страхование жизни
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