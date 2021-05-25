В АО «Искитимцемент» состоялась встреча с потребителями продукции

Мероприятие объединило представителей АО «ХК «Сибцем» и его дочернего общества – ООО «ЗапСибЦемент», руководителей, технологов и специалистов лабораторий 20 крупных компаний-застройщиков, а также предприятий по производству бетонных изделий из Новосибирской области и Алтайского края.
В рамках встречи состоялась экскурсия по основным подразделениям «Искитимцемента». Побывав на смотровой площадке Чернореченского карьера, гости завода смогли оценить масштабы работы по добыче сырья, узнать о специфике известняков и глинистых сланцев, используемых для производства цемента. В цехе «Сырьевой» им объяснили технологию приготовления сырьевой смеси, в цехе «Обжиг» – продемонстрировали вращающиеся печи и современные пультовые. В «Помоле» экскурсантам показали сепараторную установку, введенную в эксплуатацию в 2020 году. Новое оборудование позволяет выпускать тонкомолотый высокомарочный цемент с быстрым набором прочности в ранние сроки твердения. В отделе технического контроля и лаборатории посетители увидели современное оборудование для оперативного и точного анализа. Завершилась экскурсия в цехе «Погрузка», откуда цемент направляется потребителям навалом или в упаковке с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.
После экскурсии состоялся круглый стол. Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун поблагодарил партнеров за долгосрочное сотрудничество и призвал к открытому конструктивному диалогу: «Мы стремимся наладить эффективную обратную связь с каждым потребителем, поэтому подобные встречи для нас очень важны. Только учитывая ваши пожелания и замечания, наши специалисты смогут оптимизировать схемы совместной работы, создать для вас максимально комфортные условия на всех стадиях взаимодействия».
Управляющий директор сбытовой компании холдинга ООО «ЗапСибЦемент» Александр Леготин в своем выступлении отметил, что в конце 2020 года завершился процесс централизации продаж цемента, выпускаемого заводами Искитима и Ангарска. Соответственно, теперь реализацией их продукции занимаются специалисты ООО «ЗапСибЦемент».
Директор по региональным продажам ООО «ЗапСибЦемент» Юрий Воробьев выступил с докладом о состоянии цементного рынка России. Он отметил, что по-прежнему существует профицит производственных мощностей: сегодня предприятия, специализирующиеся на изготовлении «строительного хлеба», загружены лишь наполовину. Емкость цементного рынка в РФ и СФО в 2020 году по сравнению с 2019-м снизилась на 3,4% и 1,1% соответственно. За четыре месяца текущего года потребление цемента в стране снизилось на 3,4% к уровню января-апреля 2020-го, в СФО выросло на 7,7%, однако в Новосибирской области, которая является основным рынком сбыта продукции «Искитимцемента», рост незначительный – всего 0,1%.
«Предприятие выдерживает высокую конкуренцию на рынке во многом благодаря современному сервису: доставке цемента заводским автотранспортом, оперативной отгрузке с использованием смарт-карт и активному развитию возможностей «Личного кабинета». Этот раздел сайта компании позволяет клиентам оперативно формировать и отправлять заявки на отгрузку, получать первичную бухгалтерскую документацию, акты сверок, просматривать историю покупок, контролировать состояние счета, планировать платежи, отслеживать маршрут вагона с продукцией. Все сведения отображаются в режиме реального времени», – подчеркнул Юрий Сергеевич.
Директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин рассказал о мероприятиях, реализуемых для обеспечения стабильно высокого качества выпускаемой продукции, и продемонстрировал работу техносервера, который обеспечивает контроль технологических процессов на каждом этапе производства цемента.
Также Сергей Валерьевич рассказал о цементах для дорожного строительства, их особенностях и областях применения. Сегодня предприятие выпускает два вида портландцемента согласно ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цементы. Технические требования»: ЦЕМ I 42,5Н ДП (применяется для бетона покрытий автомобильных дорог) и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО (предназначен для изготовления бетона оснований автомобильных дорог). Учитывая, что Стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 года предусматривает увеличение доли дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме новых трасс в стране до 50%, руководство «Искитимцемента» рассчитывает на повышение спроса на «дорожные» цементы. «Кроме этого, с 1 января 2022 года ожидается отмена ГОСТ 10178-85, в соответствии с которым производится ПЦ500-Д0-Н, используемый для дорожных покрытий. Следовательно, данный вид продукции выпускаться не будет, заменить его способен цемент ЦЕМ I 42,5Н ДП», – пояснил Сергей Червоткин.
Директор по качеству АО «ХК «Сибцем» Татьяна Володина обратила внимание слушателей на новые нормативные документы в области технического регулирования, рассказала о проводимой работе по качеству выпускаемой продукции и призвала решать возникающие вопросы совместно. Также руководитель подчеркнула, что в составе службы качества работает специалист по техническому сопровождению продаж цементной продукции.
По окончании докладов потребители задали интересующие их вопросы. На сессии обсуждались отличия цемента, произведенного в открытом цикле, от сепарированного, его преимущества и особенности взаимодействия с другими компонентами при производстве бетонной смеси, способы доставки продукции, ее стоимость и себестоимость, а также многие другие темы.
Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»