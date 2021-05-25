Дохлую корову и горы мусора пообещал вывезти из микрорайона Белокаменного депутат Бердска Владимир Голубев до 1 июля 2021. Смотрите видео встречи с народом

24 мая 2021 года в микрорайоне Белокаменный состоялась встреча жителей с депутатом Владимиром Голубевым. Во дворе на детской площадке между домами по улице Ключевая 59 и 57/2 в 16 часов собралось очень много людей. Несмотря на рабочее время люди нашли возможность прийти, чтобы встретиться с Владимиром Алексеевичем. Вопросов накопилось много. Самым наболевшим был вопрос о строительном мусоре, который скидывается за домом 59 по улице Ключевой.
- Самосвалы сбрасывают битый кирпич, глину, складируются бетонные блоки, какие-то конструкции с торчащей арматурой. Сюда же непонятные машины сливают, видимо, канализационные стоки, привозят бытовой мусор. Мы вынуждены на эту свалку смотреть из своих окон, нюхать эту вонь, у нас здесь гуляют дети, а склад бетонных конструкций запросто может кого-нибудь завалить, да и ребенок может напороться на арматуру. Последней каплей стало, когда я увидела труп коровы, валяющийся за горой глины, - рассказала жительница дома №59 Дарья депутату Владимиру Голубеву.
На возражение Владимира Алексеевича, что уж бытовой мусор сваливают явно не строители, а несознательные жители города, собравшиеся дружно спросили : А кто организовал свалку — строители? С чем депутат, конечно, согласился и пообещал до 1 июля организовать вывоз всего мусора с территории жилого квартала.
На встречу с избирателями пришел и директор УК «ООО Белокаменный» Виктор Злобин. Часть вопросов жителей решали на месте — всё, что находится в ведении управляющей компании — привоз земли, замена труб, чистка внутриквартальных дорог.
- Есть проблемы с расчисткой снега зимой — улицу Ключевую никто не чистит, все говорят не наша, ни город, ни УК; с освещением квартала — нет ни одного фонаря в округе, только на подъездах домов и то некоторые зимой были вечно перегоревшие, - рассказывают депутату жители.
Все вопросы, заданные Владимиру Голубеву, записывала исполнительный секретарь отделения партии Единая Россия Анна Нудорле. Спрашивали об озеленении квартала, о детской площадке, на которой футбольное поле засыпано крупным щебнем, и нет качелей, и горка одна на шесть домов. Очень нужен пассажирский транспорт, жители просят запустить маршрутные газели, потому что автобус утром идет битком, и не уехать. В детском саду нет мест, ребенку с Белокаменного дали место в садике на Попова, куда надо добираться на трех маршрутах. В новую школу не все дети попали в этом году, нужны школа и детский сад для нового большого района Бердска.
- Цель моей встречи - сделать свой район, тут я избираюсь, комфортным для проживания, - сказал в ходе встречи Владимир Голубев.
Жители высказали много вопросов по благоустройству своего района. Владимир Алексеевич попросил обращаться с вопросами напрямую, сообщив избирателям номер своего телефона. Жители улицы Ключевой надеются, что депутат сдержит слово, и свалка строительного мусора за домами исчезнет к 1 июля, а остальные вопросы начнут решаться.