Прерывистое голодание эффективно сохраняет память, доказали ученые
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Прерывистое голодание эффективно сохраняет память, доказали ученые

11:45:075/25/2021Фото: pixabay.com
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Нейроны гиппокампа, рожденные взрослыми, важны для формирования памяти, и их выработка снижается с возрастом, что частично объясняет снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Прерывистое голодание у мышей эффективно способствует долгосрочному сохранению памяти

Новое исследование Института психиатрии, психологии и нейробиологии (IoPPN) Королевского колледжа Лондона показало, что прерывистое голодание (IF) является эффективным средством улучшения долговременной памяти и генерации новых нейронов гиппокампа у взрослых мышей. надежда может замедлить прогрессирование когнитивного спада у пожилых людей, пишет  medicalxpress.com.

Исследование, опубликованное сегодня в Molecular Biology, показало, что диета с ограничением калорий через голодание через день является эффективным средством стимулирования экспрессии гена Klotho у мышей. Клото, который часто называют «геном долголетия», как было показано в этом исследовании, играет центральную роль в производстве новых нейронов в гиппокампе или в нейрогенезе.

Нейроны гиппокампа, рожденные взрослыми, важны для формирования памяти, и их выработка снижается с возрастом, что частично объясняет снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Исследователи разделили самок мышей на три группы; контрольная группа , которые получали стандартную диету ежедневного кормления, ежедневную Калорийность с ограниченным (CR) диеты, и Прерывистый Пост (ПЧ) , в котором мышей кормили каждый день. Последние две группы получали на 10% меньше калорий, чем контрольная.

В течение трех месяцев мыши в группе IF продемонстрировали улучшенное сохранение долговременной памяти по сравнению с другими группами. Когда изучали мозг этих мышей , было очевидно, что ген Klotho был активирован, и нейрогенез увеличился по сравнению с теми, которые находились на диете CR.

Доктор Сандрин Тюре из IoPPN Кинга сказала: «Теперь у нас есть значительно более глубокое понимание причин, по которым прерывистое голодание является эффективным средством увеличения нейрогенеза у взрослых. Наши результаты демонстрируют, что Клото не только требуется, но и играет центральную роль в нейрогенезе взрослы, и предполагает, что IF является эффективным средством улучшения долговременной памяти у людей».

Предыдущая работа доктора Тюре продемонстрировала, что диета с ограничением калорийности у людей может улучшить функцию памяти. Это исследование показало, что IF может улучшить процессы обучения и повлиять на когнитивные нарушения, связанные с возрастом.

Д-р Жизель Перейра Диас из King's IoPPN сказала: «Продемонстрировав, что IF является более эффективным средством улучшения долговременной памяти, чем другие диеты с контролем калорий, мы дали себе отличное средство двигаться вперед. Чтобы увидеть такие значительные улучшения за счет снижения общее потребление калорий всего на 10% показывает, что это многообещающе ».

Теперь исследователи надеются воссоздать это исследование с участием людей, чтобы дополнительно изучить эффекты IF.

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памятьисследованиепрерывистое голодание
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