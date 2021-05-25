Трейлер фильма "Вечные" киностудии Marvel с Анджелиной Джоли уже можно смотреть

На YouTube появился первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов этого года — "Вечные" от киностудии Marvel.
Трейлер показывает основную суть фильма, но не раскрывает детали сюжета.
В ролике рассказывается, что Вечные — это представители бессмертной инопланетной расы, обладающие сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысячелетий и тайно защищают людей от разных угроз. Однако новый враг заставляет команду супергероев раскрыть себя.
Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие. Сняла «Вечных» обладательница премии "Оскар" Хлоя Чжао.
В российский прокат фильм выйдет 4 ноября этого года.