Трейлер фильма "Вечные" киностудии Marvel с Анджелиной Джоли уже можно смотреть
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Трейлер фильма "Вечные" киностудии Marvel с Анджелиной Джоли уже можно смотреть

8:57:295/25/2021Фото: Социальные сети
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Премьера "Вечных" запланирована на 4 ноября этого года.

Вечные — представители бессмертной инопланетной расы, которые обладают сверхсилами

На YouTube появился первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов этого года — "Вечные" от киностудии Marvel.

Трейлер показывает основную суть фильма, но не раскрывает детали сюжета.

В ролике рассказывается, что Вечные — это представители бессмертной инопланетной расы, обладающие сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысячелетий и тайно защищают людей от разных угроз. Однако новый враг заставляет команду супергероев раскрыть себя.

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие. Сняла «Вечных» обладательница премии "Оскар" Хлоя Чжао.

В российский прокат фильм выйдет 4 ноября этого года.

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