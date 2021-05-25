Против осужденного Навального возбудили еще одно уголовное дело

В отношении оппозиционера Алексея Навального возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в оскорблении судьи. По словам его адвоката Татьяны Михайловой, уголовное дело возбуждено о клевете на судью, однако, обвинение блогеру еще не предъявили.
Выяснилось, что в данной момент речь идет о судье Вере Акимовой, которая занималась рассмотрением дела по статье об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. Подсудимый получил с десяток замечаний от председательствовавшего в процессе, но продолжал вести себя по-хамски.
Отметим, что 20 февраля Навального признали виновным по статье «клевета» и назначили штраф в размере 850 тысяч рублей. А началось все с того, что Навальный выложил на своем канале видеозапись, где ветеран высказывает поддержку изменениям в Конституции. После этого оппозиционер начал оскорблять фронтовика и других участников ролика в комментариях.
Сейчас Навальный находится в исправительной колонии, где отбывает наказание по делу «Ив Роше». Ему заменили условный срок на 2,5 года колонии общего режима.